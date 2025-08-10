Χαμός στην Ίμπιζα: Τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη και... το πάρτι με την τούρτα στο διάδρομο

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται από χθες, 9 Αυγούστου, στην Ίμπιζα, όπου αποφάσισε να γιορτάσει τα 32α γενέθλιά της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είχε αποκαλύψει πριν λίγο καιρό μέσω των social media ότι είχε οργανώσει ένα ταξίδι-έκπληξη για εκείνη και την παρέα της στο κοσμοπολίτικο νησί της Ισπανίας, με αφορμή τη σημαντική αυτή μέρα.

Χθες, λοιπόν, η Ιωάννα και οι φίλοι της αναχώρησαν για την Ίμπιζα και το βράδυ, λίγο πριν πάνε στο πάρτι γενεθλίων της, οι δικοί της άνθρωποι της επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη, μια εντυπωσιακή τούρτα την περίμενε στον διάδρομο του ξενοδοχείου!