Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - Βίντεο
Άγριος καβγάς σε πανηγύρι χωριού στην Αιτωλοακαρνανία που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε πανηγύρι σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από πανηγύρι στα Σιταράλωνα φαίνεται πως ξέσπασε καυγάς με γροθιές, σπρωξίματα, ενώ καρέκλες «έφευγαν» προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία της συμπλοκής.
Η Γωγώ Τσαμπά είχε σταματήσει το τραγούδι και φώναζε από το μικρόφωνο να ηρεμήσουν τα πνεύματα καθώς σε διαφορετική περίπτωση «θα το κλείσουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο:
