Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός

Την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αντίπαρο επέλεξε για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ. Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει δείξει πολλές φορές την προτίμησή του στονησί, αφού αυτό επέλεξε και πέρσι για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του.

Σε φωτογραφία που ανέβασε μια θαυμάστριά του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος φροντίζει να προστατεύεται από τα φώτα της δημοσιότητας, φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν είναι γνωστό το πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ούτε αν συνοδεύεται από τη Ρόζι Χάντινγκτον και την κόρη τους.