Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες ώρες. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα story στον λογαριασμό του στο Instagram, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του.

Στο story φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου, φορώντας γυαλιά ηλίου και με χαλαρή διάθεση.