Pierce Brosnan: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Ο Pierce Brosnan, στα 72 του χρόνια, συνεχίζει να εκπλήσσει με το στυλ του
Το Λονδίνο «έλαμψε» για την πρεμιέρα της ταινίας «The Thursday Murder Club», και ο Pierce Brosnan έκλεψε τις εντυπώσεις συνοδευόμενος από τον γιο του Dylan Brosnan και την 26χρονη εγγονή του Isabella Smith.
Ο Brosnan, στα 72 του χρόνια, συνεχίζει να εκπλήσσει με το στυλ του, το οποίο συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο. Αυτή τη φορά φόρεσε ένα κοστούμι σε χρώμα χακί.
Το «The Thursday Murder Club» έκανε πρεμιέρα σήμερα, 22 Αυγούστου, σε επιλεγμένες αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και θα εμφανιστεί στο Netflix παγκοσμίως στις 28 Αυγούστου, καθιερώνοντας το ως μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού.
