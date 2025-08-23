Νατάσσα Μποφίλιου: Στην Φολέγανδρο η τραγουδίστρια για καλοκαιρινές διακοπές
Η 42χρονη τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι βρίσκεται «στο αγαπημένο της μέρος, με τους αγαπημένους της ανθρώπους»
Η Νατάσσα Μποφίλιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Φολέγανδρο.
Η 42χρονη τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι βρίσκεται «στο αγαπημένο της μέρος, με τους αγαπημένους της ανθρώπους», με μια σειρά από φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση της τραγουδίστριας:
