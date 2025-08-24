Σβήγκος - Καλογεροπούλου: «Ηλιοβασιλέματα και όνειρα» στη Σαντορίνη
Στην ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου φαίνεται και η κόρη της
Η σύντροφος του Σταύρου Σβήγκου, η Γιολάντα Καλογεροπούλου κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στα social media στιγμές από τις διακοπές τους στη Σαντορίνη.
Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ στην ίδια ανάρτηση έγινε γνωστό ότι μαζί τους βρίσκεται και η κόρη της.
Η σύντροφος του ηθοποιού απεικονίζεται με ένα μαύρο σύνολο με θέα τη θάλασσα, ενώ σε ένα στιγμιότυπο που κοινοποίησε, είναι πολύ κοντά με τον Σταύρο Σβήγκο. «Ηλιοβασιλέματα και όνειρα» σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
