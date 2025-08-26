Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο
Η Αναστασία άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και διασκεδάζει στην Πάρο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αναστασία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις πίστες, τα μικρόφωνα και τα studio και διασκεδάζει στην Πάρο είτε μαυρίζοντας και χαλαρώνοντας στις παραλίες του νησιού, είτε απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή.
Ο φακός του Mykonos Live Tv συνάντησε την χαρισματική τραγουδίστρια σε νυχτερινή της έξοδο στη Νάουσα οπού διασκέδαζε με την ψυχή της απολαμβάνοντας το φαγητό της μαζί με την παρέα της και δεν σταμάτησε να τραγουδά και να χτυπά παλαμάκι. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε ο Ικαριώτικος πήρε στα χέρια της και ένα μικρό βεγγαλικό.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα
12:12 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών
11:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει
12:12 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών
07:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ