Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

Η Αναστασία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις πίστες, τα μικρόφωνα και τα studio και διασκεδάζει στην Πάρο είτε μαυρίζοντας και χαλαρώνοντας στις παραλίες του νησιού, είτε απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή.

Ο φακός του Mykonos Live Tv συνάντησε την χαρισματική τραγουδίστρια σε νυχτερινή της έξοδο στη Νάουσα οπού διασκέδαζε με την ψυχή της απολαμβάνοντας το φαγητό της μαζί με την παρέα της και δεν σταμάτησε να τραγουδά και να χτυπά παλαμάκι. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε ο Ικαριώτικος πήρε στα χέρια της και ένα μικρό βεγγαλικό.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης