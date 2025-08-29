Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου»

Η Ράνια Τζίμα γιόρτασε τα 9α γενέθλια της κόρης της, Ελένης, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην ανάρτησή της, η Ράνια Τζίμα δημοσίευσε μια φωτογραφία που τη δείχνει να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην κόρη της, χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό της.

Η λεζάντα συνοδευόταν από μια τρυφερή ευχή: «Πριν από 9 χρόνια ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες ν’ αγαπώ χωρίς όρια, γέμισες την αγκαλιά μου, φώτισες τον δρόμο μου. Καλό μου πλάσμα, να προχωράς μ’ αυτή την όμορφη ψυχή! Σ’ αγαπάμε πολύ, να τα εκατοστήσεις!».

https://www.instagram.com/p/DN6b_gbCIFX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

