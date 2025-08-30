Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη εντυπωσίασε τους followers της με μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή της, η οποία συνδέεται με τα γυρίσματα ενός επερχόμενου τηλεοπτικού πρότζεκτ. Η ηθοποιός, που γνωρίσαμε με καστανό χρώμα στα μαλλιά, υιοθέτησε ένα πιο τολμηρό και διαφορετικό στυλ.

Μέσα από ένα story στο Instagram, η Μαυρομάτη παρουσίασε το νέο της look: ένα έντονο χάλκινο χρώμα με αφέλειες. «Νέο λουκ για νέο πρότζεκτ», έγραψε η ίδια, αποκαλύπτοντας τον επαγγελματικό λόγο πίσω από την ανανέωσή της.

