Vogue: Η Κλόι Μαλ, διάδοχος της Άννα Γουίντουρ, αλλά η «σιδηρά κυρία» δεν πάει πουθενά

Τέλος στο όργιο φημών, εικασιών και ονοματολογίας μπήκε μετά από αρκετές εβδομάδες που μεσολάβησαν από την ανακοίνωση της Anna Wintour, ότι αποχωρεί από αρχισυντάκτρια της Vogue, καθώς ανακοίνωσε το όνομα της διαδόχου της: Είναι η Chloe Malle, αλλά οι ευθύνες της θα περιοριστούν στην αμερικανική έκδοση.

Η Wintour, 75 ετών, παραμένει επικεφαλής περιεχομένου για την Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της αμερικανικής Vogue και των 28 άλλων εκδόσεών της σε όλο τον κόσμο, από τη Βρετανία και τη Γαλλία μέχρι την Κίνα και την Ινδία.

Η Chloe Malle, κοινωνική συντάκτρια της Vogue στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης (2012) AGOEV/Έβαν Αγκοστίνι

Η Malle, 39 ετών, απόφοιτος του Brown και μητέρα δύο μικρών παιδιών έχει μιλήσει ανοιχτά για τη φιλελεύθερη πολιτική της, όπως και η Wintour. Είναι κόρη της ηθοποιού Candice Bergen και του αείμνηστου Γάλλου σκηνοθέτη Louis Malle. Εντάχθηκε στη Vogue ως κοινωνική συντάκτρια το 2011, έγινε συντάκτρια το 2016 και κατέχει την τρέχουσα θέση της από το 2023. Τον Ιούνιο, πήρε συνέντευξη από την τότε Lauren Sánchez πριν από τον γάμο της με τον Jeff Bezos.

«Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει αυτό που είμαι, τώρα είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να διαμορφώσω τη Vogue», δήλωσε η Malle στην ανακοίνωση.

Η Chloe Malle με τη μητέρα της Candice Bergen, στην 76η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια (2019) Invision/Photo by Jordan Strauss

Από τα τέλη Ιουνίου, όταν η Wintour ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τον τίτλο, ακούστηκαν αρκετά ονόματα για τη διαδοχή της. Ανάμεσά τους, η Eva Chen, αντιπρόεδρος συνεργασιών μόδας στη Meta. Nicole Phelps, παγκόσμια διευθύντρια της Vogue Runway και της Vogue Business. και Sara Moonves, αρχισυντάκτρια του περιοδικού W.

Η Vogue ιδρύθηκε ως περιοδικό της κοινωνίας πριν από 134 χρόνια. Αφού η Condé Nast το απέκτησε το 1909, έγινε ένας παραδοσιακός στυλοβάτης της βιομηχανίας με μοντέλα στο εξώφυλλο, στατική κοντινή φωτογραφία που γίνεται σε στούντιο και εστίαση στην υψηλή μόδα και το βαρύ μακιγιάζ.

Η Wintour, αρκετά ριψοκίνδυνη ανέλαβε το 1988, είδε τη μαζική απήχηση σε μια ευρύτερη προσέγγιση. Επέκτεινε τις διεθνείς εκδόσεις, ανέβασε τις συνδέσεις της μόδας με την ποπ κουλτούρα και άρχισε να βάζει διασημότητες, αθλητές, αστέρες της μουσικής και πολιτικούς στα εξώφυλλα.

Η Wintour επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση στη μόδα και προτίμησε την αφήγηση ιστοριών σε φωτογραφίσεις που έγιναν σε εξωτερικούς χώρους. Αγκάλιασε τότε ανερχόμενους σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένων των Marc Jacobs, John Galliano και Alexander McQueen, ενώ μετέτρεψε το Met Gala από έναν μικρό, ιδιωτικό έρανο σε ένα παγκόσμιο γεγονός και την πιο σημαντική βραδιά της μόδας.

Θα παραμείνει στο τιμόνι του ετήσιου Met Gala και θα συνεχίσει να συμμετέχει στο Vogue World, ένα ταξιδιωτικό γεγονός μόδας και πολιτισμού που ξεκίνησε το περιοδικό το 2022.

