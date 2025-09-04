Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυριανή ημέρα για την Μαρία Παναγοπούλου, αφού στις 5 Σεπτεμβρίου θα ήταν τα γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα.

Η συγγραφέας και χήρα του δημοσιογράφου που έφυγε από την ζωή τον Δεκέμβριο του 2024, μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανέφερε πως τα 80ά του γενέθλια ήταν ένα στοίχημα για το ζευγάρι.

«Τα αυριανά σου γενέθλια, της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ένα "στοίχημα" που βάλαμε στο πρώτο μας ραντεβού, 33 χρόνια πριν. Μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά ξέρεις ότι το κερδίσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

https://www.instagram.com/p/DOMDB0HiKQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

