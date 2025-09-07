Το καινούριο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100,3 και οι αλλαγές - έκπληξη

Με μια σειρά από νέες δυναμικές παρουσίες μπροστά από τα μικρόφωνα, αλλά και σημαντικές αλλαγές, ξεκινά από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα του

ΣΚΑΪ 100,3.

Στην πρωινή ζώνη προστίθενται ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης, που θα δίνουν τη δική τους οπτική για τα γεγονότα κάθε μέρα στις 11 το πρωί. Το εν λόγω δίδυμο παίρνει την θέση των Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου, που φέτος δεν θα βρίσκονται στα ερτζιανά του Ομίλου.

Η εν λόγω εξέλιξη σίγουρα προκαλεί έκπληξη, καθώς η παρουσία τους στην TV είναι ισχυρή.

Η Χριστίνα Βίδου επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια και θα σας κρατά συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο 10-12 το πρωί.

Κάθε Σάββατο στις 13.40, η Νεφέλη Μεγκ σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα σας δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και όλα τα τελευταία νέα από τον χώρο της υγείας και της ευζωίας κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Σταματέλος και ο Μηνάς Τσαμόπουλος σας υπόσχονται άμεση ενημέρωση και προχωρημένα προγνωστικά για τα αθλητικά και όχι μόνο.

Την πρώτη ενημέρωσή σας αναλαμβάνει κάθε Κυριακή ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης από τις 5 το πρωί, ενώ κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης θα σας περιμένουν με όλα τα παρασκήνια και τα παραπολιτικά του πολιτικού ρεπορτάζ. Κάθε Κυριακή στις 13:00 και μέχρι τις 14:00 η Κωνσταντίνα Βαρσάμη παρουσιάζει την επιτυχημένη εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» όπου ενδιαφέροντες άνθρωποι αφηγούνται τη ζωή τους με αφορμή το επάγγελμά τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα – Παρασκευή



05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-07.00 Γιώργος Ψάλτης

07.00-07.15 Μεράνια Πασχαλίδη (Πρωινό Μαγκαζίνο)

07.15-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος Μουρούτης

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλης – Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-20.00 Κατερίνα Δράκου

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

23.00-01.00 Βασίλης Κουφόπουλος

01.00-02.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

02.00-03.00 Άρης Πορτοσάλτε (Ε)

03.00-04.00 Παύλος Τσίμας (Ε)

04.00-05.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος (Ε)

Σάββατο

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-11.45 Χριστίνα Βίδου

11.45-12.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

12.00-13.40 Μάνος Βουλαρίνος

13.40-14.00 Νεφέλη Μεγκ

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.40 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

22.40-23.00 Νεφέλη Μεγκ (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Κυριακή

05.00-07.00 Ισαάκ Τριανταφυλλίδης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Χριστίνα Βίδου

12.00-13.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης

13.00-14.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη (Ε)

22.00-23.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

