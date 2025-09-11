Στην Μύκονο οι Dean και Dan Caten, ιδρυτές και σχεδιαστές του Dsquared2

Για μερικούς έχει ήδη μπει φθινόπωρο. Για άλλους είναι ακόμη καλοκαίρι. Αυτό ισχύει και τους Dean και Dan Caten, ιδρυτές και σχεδιαστές του δημοφιλούς fashion brand Dsquared2, οι οποίοι επέλεξαν να διασκεδάσουν σε δημοφιλές beach bar της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, οι Καναδοί με τις ιταλικές ρίζες, εθεάθησαν να διασκεδάζουν στο αγαπημένο τους beach bar Nammos, όπου χάρηκαν τα καταγάλανα νερά του νησιού και απόλαυσαν λίγο σούσι.

Δείτε βίντεο:

Οι γνωστοί σχεδιαστές περνούν τις διακοπές τους στο Νησί των Ανέμων κάθε καλοκαίρι και σκοπεύουν να αποχωρήσουν μόλις χορτάσουν τα πάρτι και την ηλιοθεραπεία.

