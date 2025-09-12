Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσίασε με την εμφάνιση της στη Μύκονο
Η ξανθιά influencer εμφανίστηκε να περπατά στα Ματογιάννια με την μητέρα της
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κατάφερε για άλλη μια φορά να αναστατώσει την Μύκονο με την εμφάνιση της.
Σύμφωνα το Mykonos Live TV, η ξανθιά influencer εμφανίστηκε να περπατά στα Ματογιάννια με την μητέρα της φορώντας ένα κολακευτικό πολύχρωμο φόρεμα, το οποίο ήταν αποκαλυπτικό.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Xpeng παρουσίασε στο Μόναχο το P7 και τις τεχνολογίες της
09:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη
12:22 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη
17:41 ∙ WHAT THE FACT