Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μιλούν στο Newsbomb πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

Οι δύο παρουσιαστές ανοίγουν τα χαρτιά τους, δύο 24ώρα πριν πουν καλημέρα στο κοινό…

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μιλούν στο Newsbomb πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»
Δεν είναι μία ακόμη ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για το μακροβιότερο μαγκαζίνο της ελληνικής τηλεόρασης, που επιστρέφει για 35η σεζόν ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία του. Το «Καλημέρα Ελλάδα» είναι εδώ και αυτή τη χρονιά, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Όταν το ρολόι δείξει 06.00, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα πουν την πρώτη τους καλημέρα στο νέο τους πόστο παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Βετεράνο της εν λόγω ζώνης και εκπομπής, Γιώργο Παπαδάκη.

Οι δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι είναι πανέτοιμοι για τη νέα τους αρχή και μοιράζονται στο Newsbomb.gr τις σκέψεις τους δύο 24ώρα πριν την πρεμιέρα. «Είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη χαρά ταυτόχρονα που θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Μεγάλη ευθύνη γιατί ο σταθμός μας εμπιστεύεται την ιστορικότερη εκπομπή της τηλεόρασης, στο τιμόνι της οποίος υπήρχε επι 34 χρόνια ο θρύλος της ενημέρωσης Γιώργος Παπαδάκης. Άρα οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με γνώμονα τις βασικές αξίες που πρεσβεύει η εκπομπή και ο ΑΝΤ1. Δεν ήρθαμε να αντικαταστήσουμε τον Παπαδάκη, γιατί απλώς δεν αντικαθίσταται. Αλλά να βάλουμε τη δική μας ματιά στην καθημερινότητα. Νιώθουμε, βέβαια, και μεγάλη χαρά γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση. Και οι προκλήσεις τέτοιου τύπου είναι κινητήριος δύναμη δημιουργίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Νιώθω μεγάλη χαρά, συγκίνηση αλλά και ευγνωμοσύνη που μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ στο τιμόνι της μακροβιότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτή η εκπομπή έχει συντροφεύσει επί 34 ολόκληρα χρόνια με παρουσιαστή τον Γιώργο Παπαδάκη τόσες πρωινές στιγμές, έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων και για μένα είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω αυτή την κληρονομιά. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε την παράδοση με σεβασμό, θα διατηρήσουμε τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής αλλά παράλληλα θα βάλουμε και τη δική μας πινελιά», τονίζει με τη σειρά της η Άννα Λιβαθυνού.

Το δίδυμο μιλά και για τους στόχους που θέτει, με τον Παναγιώτη Στάθη να εξηγεί: «Ο στόχος πάντα είναι ένας και απαρέγκλιτος: Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι και ο καθημερινός και τελικός κριτής μας. Θέλουμε να χτίσουμε μια καθημερινή σχέση, δημιουργώντας για μεγάλη παρέα που συζητάει για τα πάντα, χωρίς κλισέ και σοβαροφανείς φανφάρες, χωρίς αποκλεισμούς και με συμπερίληψη όλων όσων μας απασχολούν. Θέλουμε να πίνουμε μαζί τον καφέ μας, να ενημερωνόμαστε, να θυμώνουμε, να γελάμε, να αποκαλύπτουμε, να σχολιάζουμε, να καταγγέλλουμε, να επιβραβεύουμε. Ενημέρωση δηλαδή χωρίς αποκλεισμούς…». Η Άννα Λιβαθυνού, στο ίδιο σημείο, συμπληρώνει: «Ο βασικός μας στόχος είναι απλός: Να ξεκινάνε οι τηλεθεατές την ημέρα τους ενημερωμένοι και με θετική διάθεση. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον ενημερωτικό, αξιόπιστο χαρακτήρα της εκπομπής και να εστιάσουμε στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Στην εκπομπή δουλεύουμε καθημερινά για να συνδυάσουμε έγκυρη ενημέρωση, αμεσότητα στην κάλυψη και μια αίσθηση οικειότητας που κάνει το πρωινό, συντροφιά».

Όσον αφορά στη μεταξύ τους σχέση και χημεία, η δημοσιογράφος λέει: «Ο Παναγιώτης είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και εξαιρετικός επαγγελματίας, τον γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ βαθιά. Η σχέση μας αναπτύχθηκε πολύ αυθόρμητα .Από την αρχή φάνηκε πως συμπληρωνόμαστε, πως στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και πως έχουμε κοινό πάθος για ένα ζεστό, ουσιαστικό πρωινό. Δουλεύουμε μαζί για να φέρνουμε στον τηλεθεατή όχι μόνο ενημέρωση, αλλά και μια καθημερινή, ανθρώπινη συντροφιά. Πιστεύω πως αυτό θα βγει στην εκπομπή και μακάρι να ανταποκριθεί θετικά το κοινό σε αυτό».

Ο Παναγιώτης Στάθης καταλήγει: «Η χημεία είναι πάντα το ζητούμενο και κατακτάται με καθημερινή τριβή και προσπάθεια. Αλλά με την Άννα θεωρώ πως είναι πολύ εύκολο γιατί απλώς τη γνωρίζω από τα πρώτα της βήματα στο χώρο, την εκτιμώ πολύ και τη σέβομαι, είναι μαχήτρια και αυτά είναι συστατικά επιτυχίας. Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή πέφτει πολύ γέλιο από τα πειράγματα και τα αστεία στο γραφείο. Θα το δείτε στον αέρα»!

