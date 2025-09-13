Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

Η δημοσιογράφος, Εύη Φραγκάκη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μία άκρως συγκινητική στιγμή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο της θείο, που «έφυγε» από τη ζωή.

Η δημοσιογράφος θέλησε να εκφράσει δημόσια τη βαθιά της θλίψη και την αγάπη για τον θείο της, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η μακροσκελής δημοσίευση της Εύης Φραγκάκη:

Η γνωριμία μας ξεκίνησε εκείνα τα άγρια χαράματα, πριν από κάποιες δεκάδες χρόνια, που εσύ, ως νεοσύλλεκτος, χρειάστηκες να πέσεις και να πάρεις καμιά εκατοστή κάμψεις, για να σου δώσουν μετά ένα τηλεγράφημα, με ένα φιλικό χτύπημα στη πλάτη: «Να σου ζήσει η ανιψιά, ρε».

Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου, όπως εγώ τη βίωσα κοντά σου, όχι για αποχαιρετισμούς. Άλλωστε, είμαι τυχερή, που σε γνώρισα, που μου έδωσες αγάπη, που μου έμαθες αγάπη, που, αν και μικρή, μου μιλούσες για μεγαλύτερα πράγματα, που με έμαθες να απαντώ με ειλικρίνεια στην ερώτησή σου: «Πώς είσαι μέσα σου; Πώς νιώθεις;»

Και όταν ξανασυναντηθούμε, εκεί εύχομαι να μην χρειαστεί να πάρεις κάμψεις… εκεί εύχομαι να σου κάνω μόνο από αυτές τις σφιχτές αγκαλιές, που με έμαθες τόσα χρόνια, και μου κοβόταν η ανάσα, χαμογελούσα και καταλάβαινα πόση ενέργεια και δύναμη μου μετέδιδες, πόση αστείρευτη αγάπη είχες για μένα.

Τώρα πήγες «σπίτι σου», ήρεμος πλέον και ολοκληρώνοντας την αποστολή σου εδώ κοντά μας. Θαρραλέα ψυχή… Δάσκαλος αγάπης. Καλό ταξίδι στο Φως, Χρή… Εκεί που πάντα ανήκες, εκεί που αξίζεις.