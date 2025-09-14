Θύμα της εγκληματικότητας έπεσε η Σαρλίζ Θερόν: Της έκλεψαν το αυτοκίνητο από το σπίτι της

Η Σαρλίζ Θερόν φτάνει στο πέμπτο ετήσιο πάρτι Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party το Σάββατο 28 Ιουνίου 2025, στα Universal Studios στο Λος Άντζελες. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Στην «ατυχή» λίστα διασήμων που έχουν πέσει θύματα της εγκληματικότητας στο Λος Άντζελες προστέθηκε η Σαρλίζ Θερόν, καθώς ληστές έκλεψαν το αυτοκίνητο της διάσημης ηθοποιού από το σπίτι της, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως μετέδωσαν πηγές του αστυνομικού τμήματος Λος Άντζελες (LAPD), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένα άτομο εισήλθε στην ιδιοκτησία της Θερόν από μία ανοιχτή πύλη.

Charlize Theron's car is STOLEN from her home as she's latest star caught up in LA crime spree https://t.co/v52TLygU7T — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2025

Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και προχώρησε στην κλοπή ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο κατά την έρευνά τους για τον ύποπτο.

Η διάσημη ηθοποιός είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ. Πρόσφατα θύματα υπήρξαν επίσης η Τρέισι Έλις Ρος και ο Μπραντ Πιτ.

Η εγκληματικότητα στο Λος Άντζελες συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με όλο και περισσότερες διασημότητες να βρίσκονται στο στόχαστρο επιτήδειων.

