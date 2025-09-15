H Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην 11η χρονιά

Λίγα λεπτά πριν τις 12.00, το μεσημέρι της Δευτέρας, η Ζήνα Κουτσελίνη βγήκε στον αέρα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του STAR.

«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες, στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!», είπε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

Δίπλα της στο στούντιο, θα βρίσκονται οι δημοσιογράφοι Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου. Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα θα είναι πάντα στο σημείο των ερευνών ή στο στούντιο για την ανάλυση της εικόνας και της αλήθειας.

Οι Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν, Σπύρος Σιγούρος, Βασίλης Παναγιωτίδης, ολοκληρώνουν το πολυάριθμο team που θα βρίσκονται στο σημείο του κάθε γεγονότος.

