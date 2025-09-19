Ξεχάστε τα skinny: H Katie Holmes μας δείχνει το νέο φθινοπωρινό trend στα jeans

Αν και εσείς αρνείστε να δεχτείτε ότι τα skinny jeans επιστρέφουν στη μόδα, μείνετε ήσυχοι, αφού τα flare jeans εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους και αυτό το φθινόπωρο, με την Katie Holmes να μας διαβεβαιώνει με την πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη.

Πριν λίγες ημέρες, η ηθοποιός εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη φορώντας το άνετο τζιν που έχει κατακτήσει το Χόλιγουντ. Το ρετρό στυλ με τα χαρακτηριστικά φαρδιά μπατζάκια αναβιώνει ξανά και έχει υιοθετηθεί από διάσημες κυρίες όπως η Reese Witherspoon, η Jennifer Lopez και η Cindy Crawford.

Όσον αφορά την Holmes, επέλεξε φαρδιά τζιν με ραφές μπροστά και ακατέργαστα τελειώματα, τα οποία συνδύασε με ένα εφαρμοστό ζιβάγκο και ένα κοντό σακάκι. Η 46χρονη ηθοποιός ολοκλήρωσε το look τους με μια εντυπωσιακή ζώνη, ψηλοτάκουνες μπότες με μυτερή μύτη και μια τσάντα ώμου.

Ιδανικά για casual και επίσημες περιστάσεις, τα φαρδιά τζιν της Holmes είναι το ευέλικτο στυλ τζιν που θα φοράτε ξανά και ξανά αυτό το φθινόπωρο.

Katie Holmes Dressed Up the Comfy Denim Trend Taking Over Hollywood — Get a Similar Pair of Jeans from $26 https://t.co/R95E6YSUEw — People (@people) September 19, 2025

