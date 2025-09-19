Grand Hotel spoiler: Ο δολοφόνος του Πέτρου κυκλοφορεί ελεύθερος και σκορπά φόβο

Η πιο επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα, στις 21.00. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα, όπως και το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα… Ο Άρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο… Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι ακόμη ελεύθερος και παρών στις ζωές όλων…

ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η Αλίκη, θλιμμένη και οργισμένη, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να ενοχοποιούν τον Άρη, ο οποίος οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για τη δολοφονία του φίλου του. Η σύγκρουση της Κυβέλης με τον Ρήγα συνεχίζεται, με τον έναν να υποψιάζεται τον άλλον ως ηθικό αυτουργό για τη δολοφονία του Πέτρου. Η Αλίκη δεν φοβάται τίποτα πια και εκφράζει προκλητικά την αποστροφή της προς τον Ρήγα, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Η Κυβέλη, προσπαθώντας να πλησιάσει ξανά την κόρη της, υπόσχεται στην Αλίκη ότι θα κάνει τα πάντα για να την απαλλάξει από τον άντρα της… Όμως και ο Άρης γίνεται κρυφά ο φύλακας άγγελός της, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στον φίλο του… Τα χρέη και ο καημός του Χαραλάμπη να ανακαλύψει τον δολοφόνο του ανιψιού του τον οδηγούν όλο και βαθύτερα στα άδυτα της εγκληματικής ομάδας στην οποία έχει μπλέξει… Ο Χατζημήτρος ελέγχει πια τη ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν το γνωρίζουν…

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Άρης αντιλαμβάνεται την βάναυση συμπεριφορά του Ρήγα και προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να φύγει, όμως εκείνη δείχνει να έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη - φοβούμενη πια για την ζωή της Αλίκης - ζητά από τον Νικόλα να την πείσει. Ο Χαραλάμπης αναγκάζεται να κάνει πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει. Ο Χρόνης κι ο Βαγγέλης βρίσκουν το όπλο του φόνου, το οποίο τους οδηγεί σε νέο ύποπτο. Ο Χαραλάμπης, απελπισμένος και καταρρακωμένος, εξομολογείται στην Θεώνη τα πάντα ζητώντας βοήθεια και συγχώρεση. Την ίδια ώρα, η Αλίκη έχει εξαφανιστεί από το Grand Hotel και όλοι ψάχνουν με αγωνία να την βρουν… Εκείνη, όμως, είναι αποφασισμένη να δώσει ένα τέλος σε όλα όσα τη βασανίζουν…

Η Κυβέλη ζητά απελπισμένη από τον Ρήγα να της πει τι έχει συμβεί στην Αλίκη, ενώ ο Άρης είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πού μπορεί να την βρει και τρέχει – κρυφά απ’ όλους - να την προλάβει… Η Θεώνη σκέφτεται κάτι που μπορεί να ανατρέψει το κακό που βασανίζει τον Χαραλάμπη… Ο Χρόνης με τον Βαγγέλη αναζητούν την Στέλλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την δολοφονία του Πέτρου. Ο Ρήγας αγωνιά για το αν θα κρατήσει τον λόγο του ο Άρης σχετικά με την επένδυσή του στο ξενοδοχείο… Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει… Είναι όμως, ειλικρινής απέναντι του ή πρόκειται για παγίδα;

