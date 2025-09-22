Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Χαμηλές είναι οι πτήσεις για τις περισσότερες εκπομπές του Σαββατοκύριακου

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Η Σίσσυ Χρηστίδου 

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες εκπομπές της πρωινής ζώνης έκαναν πρεμιέρα και ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης… Τα ραβασάκια της Nielsen δεν φέρνουν ιδιαίτερα χαμόγελα στα κανάλια, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις.

Έτσι, χθες Κυριακή, το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA βρέθηκε στην πρώτη θέση με 15,2% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στον ΑΝΤ1, με την Ελένη Τσολάκη, κράτησε παρέα στο 7,3% του συνόλου και στο 9,3% των τηλεθεατών 18-54. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν 11,4% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ραντεβού ΣΚ» του OPEN έκανε 6,6% και 6% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, το μαγκαζίνο «Καλημέρα είπαμε;» περιορίστηκε στο 3% του συνόλου και στο 2,7% του δυναμικού κοινού.

1758527451114-564028138-prwino-sabbatokyriako.jpg

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 16,7% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Mega Σαββατοκύριακο» βρέθηκε στο 12,6% του συνόλου και στο 11,2% των τηλεθεατών 18-54. Το «Τώρα μαζί» του OPEN σημείωσε 9,4% και 7,2% αντίστοιχα.

sissy-xrhstidoy.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Γαλάτσι: «Με έργα ουσίας και όχι υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

10:57ΕΘΝΙΚΑ

Νέα NAVTEX της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά σήμερα στο Αιγαίο

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 700.000 αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

10:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό του διπλού σκιφ

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ - Λυπάμαι, Έρικα»

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ