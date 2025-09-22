Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες εκπομπές της πρωινής ζώνης έκαναν πρεμιέρα και ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης… Τα ραβασάκια της Nielsen δεν φέρνουν ιδιαίτερα χαμόγελα στα κανάλια, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις.

Έτσι, χθες Κυριακή, το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA βρέθηκε στην πρώτη θέση με 15,2% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στον ΑΝΤ1, με την Ελένη Τσολάκη, κράτησε παρέα στο 7,3% του συνόλου και στο 9,3% των τηλεθεατών 18-54. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν 11,4% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ραντεβού ΣΚ» του OPEN έκανε 6,6% και 6% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, το μαγκαζίνο «Καλημέρα είπαμε;» περιορίστηκε στο 3% του συνόλου και στο 2,7% του δυναμικού κοινού.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 16,7% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Mega Σαββατοκύριακο» βρέθηκε στο 12,6% του συνόλου και στο 11,2% των τηλεθεατών 18-54. Το «Τώρα μαζί» του OPEN σημείωσε 9,4% και 7,2% αντίστοιχα.