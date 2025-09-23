Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

Πολλές σειρές έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας και το κοινό έκανε την επιλογή του

Newsbomb

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μία ακόμη χρονιά η μυθοπλασία θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη βραδινή ζώνη. Χθες Δευτέρα, αρκετές παραγωγές έκαναν πρεμιέρα και οι τηλεθεατές από τα πρώτα επεισόδια έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο ALPHA με τη σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κέρδισε την πρώτη θέση. Το σίριαλ άγγιξε το 18,4% του συνόλου και το 19% του δυναμικού κοινού, ενώ αποθεώθηκε στο X. Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου στάθηκαν ιδιαίτερα στις ερμηνείες, με την Πέγκυ Τρικαλιώτη να δίνει ρεσιτάλ και να «χειροκροτείται» από τους τηλεθεατές.

0103
0203
0303

Στο MEGA, «Η Γη της ελιάς», έκανε 18,2% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε πρώτη επίσημη με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, συγκεντρώνοντας 13,3% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Η νέα κωμωδία του καναλιού, «Γιατί ρε πατέρα;», έκανε 9,8% και 9,7% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Το παιδί» έκανε 2,9% στο σύνολο και 3,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» έκανε 3% και 3,1% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, το STAR έριξε στην αρένα τη «Φάρμα». Το ριάλιτι κατέγραψε 8,1% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Όσον αφορά στο «Exathlon» του ΣΚΑΪ, κράτησε παρέα στο 6,1% του συνόλου και το 6,5% του δυναμικού κοινού.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Καταδικάστηκε για τον φόνο των παιδιών της η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του που έφερε τον πνιγμό της 59χρονης

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν – Όσα κατέγραψε δημοσιογράφος της Hürriyet

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο βυζαντινός δικέφαλος αετός και ο... Ερντογάν

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας - Ακολούθησε καταδίωξη και όταν συνελήφθη χτύπησε αστυνομικό

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συμφερόντων

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Η εμφάνισή του στο «Cash or Trash» και η αντίδραση της ΕΟΕ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφισμα στήριξης της Παλαιστίνης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής - Συνάντηση του Πρέσβη με εκπροσώπους 12 δήμων

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

10:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ανοιχτά Ζυθοποιεία»: Η μεγάλη γιορτή μπύρας επιστρέφει για ένα Σαββατοκύριακο, εσείς θα λείπετε;

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia K4: Ο διάδοχος του Ceed που έρχεται να ταράξει τα νερά

09:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξανά στο... σχολείο ο αλγόριθμος του TikTok - Θα επανεκπαιδευτεί σε δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Η εμβληματική φωτογραφία του David Bowie στο Aladdin Sane ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σαρωτικές αλλαγές» στον Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας - Ακολούθησε καταδίωξη και όταν συνελήφθη χτύπησε αστυνομικό

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του που έφερε τον πνιγμό της 59χρονης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Η εμφάνισή του στο «Cash or Trash» και η αντίδραση της ΕΟΕ

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν – Όσα κατέγραψε δημοσιογράφος της Hürriyet

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο βυζαντινός δικέφαλος αετός και ο... Ερντογάν

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ