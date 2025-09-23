Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

Για μία ακόμη χρονιά η μυθοπλασία θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη βραδινή ζώνη. Χθες Δευτέρα, αρκετές παραγωγές έκαναν πρεμιέρα και οι τηλεθεατές από τα πρώτα επεισόδια έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο ALPHA με τη σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κέρδισε την πρώτη θέση. Το σίριαλ άγγιξε το 18,4% του συνόλου και το 19% του δυναμικού κοινού, ενώ αποθεώθηκε στο X. Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου στάθηκαν ιδιαίτερα στις ερμηνείες, με την Πέγκυ Τρικαλιώτη να δίνει ρεσιτάλ και να «χειροκροτείται» από τους τηλεθεατές.

01 03 02 03 03 03

Στο MEGA, «Η Γη της ελιάς», έκανε 18,2% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε πρώτη επίσημη με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, συγκεντρώνοντας 13,3% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Η νέα κωμωδία του καναλιού, «Γιατί ρε πατέρα;», έκανε 9,8% και 9,7% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Το παιδί» έκανε 2,9% στο σύνολο και 3,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» έκανε 3% και 3,1% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, το STAR έριξε στην αρένα τη «Φάρμα». Το ριάλιτι κατέγραψε 8,1% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Όσον αφορά στο «Exathlon» του ΣΚΑΪ, κράτησε παρέα στο 6,1% του συνόλου και το 6,5% του δυναμικού κοινού.