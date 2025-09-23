«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο

Οι πρεμιέρες στον τομέα της μυθοπλασίας συνεχίζονται και η νέα σειρά του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», εντυπωσίασε από το πρώτο επεισόδιο προβολής. Το σίριαλ έκανε πρεμιέρα χθες και όλοι μιλούν για την υπέροχη σκηνοθεσία και τις εξαιρετικές ερμηνείες.

Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Μαρία Τζομπανάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, απογειώνουν την κάθε σκηνή και το κοινό ήδη ανυπομονεί για το νέο επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ALPHA, η σειρά θα κρατήσει ξανά συντροφιά την επόμενη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Θα δούμε τον Απόστολο να μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο, ενώ η Μελισσάνθη παρά την απόμακρη στάση της δέχεται ακόμη πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο.

Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη ξανά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δεν διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο. Ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία για να δεχτεί την πρότασή του αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση για να κάνει το επόμενο βήμα. Η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο. Η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

