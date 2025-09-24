Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με το δεξί για την Κατερίνα Καινούργιου, αφού η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και κατακτά την κορυφή. Μία εβδομάδα, όμως, μόλις μετά την πρεμιέρα, παραιτήθηκε ο αρχισυντάκτης της Θοδωρής Σημαντηράκης.

Οι φήμες κυκλοφορούσαν τα τελευταία 24ώρα, ωστόσο η ίδια η παρουσιάστρια το επιβεβαίωσε στην εκπομπή «Το ’χουμε» και τον Χάρη Λεμπιδάκη. «Όπως μου είπε η Κατερίνα Καινούργιου, δεν υφίσταται κανένα προσωπικό θέμα. Είναι προσωπικοί λόγοι του αρχισυντάκτη που αποχώρησε από την εκπομπή», τόνισε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Στο τιμόνι της εκπομπής παραμένει η Ειρήνη Αρβανίτη, ο άνθρωπος στο ακουστικό της Κατερίνας Καινούργιου.

Το πρωί της Τετάρτης, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε on air για τις αλλαγές που έγιναν φέτος στην εκπομπή της. «Όταν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Το γνωρίζουμε και γίνεται. Πέρυσι δεν ήταν μια καλή μας χρονιά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης