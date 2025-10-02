Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

Το πρώτο διπλό επεισόδιο κατάφερε να αποθεωθεί από τους τηλεθεατές και τους χρήστες του X, με τη σειρά «Να με λες μαμά» να μπαίνει γρήγορα στη λίστα με τις επιτυχίες της χρονιάς.

Απόψε, στις 22.30, Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά, επιστρέφουν στον ALPHA για να καθηλώσουν ξανά.

Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή. Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία.

Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.

