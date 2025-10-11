Καλομοίρα για την κατάθλιψη: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια»

Για τη μάχη της με την κατάθλιψη, τις περιόδους που ήταν έγκυος, μίλησε η Καλομοίρα σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 το πρωί της 11ης Οκτωβρίου και μοιράστηκε: «Είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι καθόλου ντροπή και δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δυνατή, το αντίθετο πιστεύω. Βγήκα από αυτό με τον καιρό, το πάλευα με τον εαυτό μου. Έκανα ψυχοθεραπεία. Το κάνω μέσω Internet, το προτιμώ αυτό γιατί όταν είμαστε κοντά νιώθω ότι με “διαβάζει”. Είναι πολύ καλή και με βοήθησε πολύ όταν υπερανέλυα τα πάντα (σ.σ. η ψυχολόγος της)», είπε .

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς ένιωθε όταν ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, επισημαίνοντας ότι στην καθημερινότητά της κυριαρχούσε αρνητική διάθεση. «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια γιατί ένιωθα πως άμα πάω θα έλεγα πως έχω πρόβλημα και ότι δεν είμαι καλά στο μυαλό. Είχα ξαναδοκιμάσει, απλά τότε εκείνη που με είχε αναλάβει δεν καταλάβαινε τι έλεγα όταν μιλούσα για την παντρειά. Μετά βρήκα μια πιο έμπειρη και τη λάτρεψα. Κάθε μέρα ξυπνούσα και ήμουν αρνητική, έκλαιγα», σημείωσε.