Παπαγιάννης και Παυλίδου: Ο ηθοποιός κατέθεσε αίτηση αναίρεσης μετά την καταδίκη του

H δικαστική διαμάχη του Μάνου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου θα συνεχιστεί, αφού η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο. Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και στο Εφετείο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο το 2018. Το δικαστήριο είχε υιοθετήσει την πρόταση του εισαγγελέα και είχε επιβάλλει ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.

Η δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη, Γιάννα Παναγοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και εξήγησε ότι κατέθεσαν αίτηση αναίρεσης, προσδοκώντας δικαίωση. Όπως ανέφερε, ο εντολέας της δίνει αγώνα εδώ και χρόνια για να αποδειχτεί ότι είναι αθώος.

«Μετά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του κύριου Παπαγιάννη ασκήσαμε εμπρόθεσμα μέσα στη προθεσμία που τάσσει ο νόμος, αίτηση αναιρέσεως και περιμένει να αναγνωριστεί η αθωότητά του από τον Άρειο Πάγο και αυτό ηθικά είναι μια σημαντική δικαίωση που ο ίδιος διεκδικεί και αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια για να την κερδίσει», ανέφερε.

Η Γιάννα Παναγοπούλου τόνισε ότι ο Μάνος Παπαγιάννης σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που του δίνει ο νόμος. «Είναι ένας εντολέας ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και θα προασπιστεί τα συμφέροντά του εξαντλώντας κάθε δικονομικό δικαίωμα που του δίνει ο νόμος», συμπλήρωσε.