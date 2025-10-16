Θρήνος στον κόσμο της ποπ: Νεκρός στα 85 του ο παραγωγός Jack White

Ο επιτυχημένος Γερμανός μουσικός παραγωγός Jack White πέθανε σε ηλικία 85 ετών την Πέμπτη (16/10), με την αστυνομία του Βερολίνου να επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα των εφημερίδων «Bild» και «Bunte».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο White, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Horst Nussbaum, βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη στο σπίτι του στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, υπάρχει υποψία αυτοκτονίας και έχει ξεκινήσει έρευνα, σύμφωνα με το zdfheute.de.

Φωτ. Αρχείου - Ο Jack White ποζάρει μαζί με την πρώην γυναίκα του, Janine White, στις 26 Νοεμβρίου 2009, κατά την απονομή του βραβείου Bambi 2009 για τα μέσα ενημέρωσης στο Πότσδαμ, Βρανδεμβούργο. AP/Michael Sohn

Η συνεργασία με διεθνείς αστέρες της ποπ

Ο Jack White, γεννημένος στην Κολωνία, θεωρούνταν ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς παραγωγούς της Γερμανίας. Αστέρες όπως ο Roberto Blanco, ο Tony Marshall, ο Hansi Hinterseer και ο David Hasselhoff, οφείλουν την άνοδό τους στη φήμη σε αυτόν. Ο White ήταν επίσης ο δημιουργός παγκόσμιων επιτυχιών όπως τα «Gloria», «Self Control» και «When the Rain Begins to Fall».

Ο White ήταν συχνά στα πρωτοσέλιδα όχι μόνο λόγω της μουσικής του, αλλά και λόγω της προσωπικής του ζωής. Σε ηλικία 83 ετών, το 2023 έγινε πατέρας για έβδομη φορά. «Η Rafaella και εγώ κλάψαμε από ευτυχία», δήλωσε ο White στην εφημερίδα «Bild» μετά τη γέννηση της Angelina Melody. Ο White και η κατά 44 χρόνια νεότερή του σύζυγος Rafaella ήταν παντρεμένοι από το 2015.

Για τον White, ο οποίος έχει επτά παιδιά, ήταν ο τέταρτος γάμος. Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει. Η Rafaella Nussbaum δήλωσε στο περιοδικό «Bunte»: «Είναι ένας χωρισμός γεμάτος σεβασμό και βαθιά φιλία». Είπε ότι ζούσαν χωριστά κάτω από την ίδια στέγη εδώ και μερικούς μήνες. Τώρα θέλει να φύγει από το κοινό τους σπίτι.

Διαβάστε επίσης