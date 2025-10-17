Χριστίνα Βίδου: «Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχει κάνει η κόρη μου αφορά τον πατέρα της»

Η Χριστίνα Βίδου μιλάει για τις απώλειες που έχει βιώσει, αλλά και για τη σχέση της με την έφηβη κόρη της

Newsbomb

Την πιο δύσκολη ερώτηση που της έχει θέσει η κόρη της, μοιράστηκε η Χριστίνα Βίδου, λέγοντας ότι αφορούσε στον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Η δημοσιογράφος έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απώλεια του πρώην συζύγου της, με τον οποίο είχαν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Όσο για τη σχέση με την κόρη της, Λορένα που βρίσκεται στην εφηβεία, η Χριστίνα Βίδου εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πως υπάρχουν ελεγχόμενες εντάσεις ανάμεσά τους, τις οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρεί φυσιολογικές.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Αν δεν υπάρξουν ταραχές και εντάσεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά την περίοδο της εφηβείας, κάτι δεν κάνεις καλά. Το παιδί στην εφηβεία οφείλει να σε αποδομήσει. Η κόρη μου περνάει μια πολύ ήπια εφηβεία, επομένως είμαστε καλά» ενώ για την πιο δύσκολη ερώτηση, που της έχει θέσει η κόρη της απάντησε: «Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχει κάνει η κόρη μου ήταν πολλά χρόνια πίσω, όταν με ρώτησε για τον πατέρα της».

