Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της-Συνεχίζονται οι «σπόντες» για εγκυμοσύνη

Η φετινή σεζόν ανήκει στην Κατερίνα Καινούργιου… Η εκπομπή της «Super Κατερίνα», στον ALPHA, κερδίζει την πρώτη θέση, την ίδια στιγμή που εκείνη περνά την καλύτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή…

Αν και ακόμη δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα, περιμένοντας να πάρει το «οκ» από τον γιατρό της όπως οι περισσότερες γυναίκες, οι ατάκες και οι σπόντες κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνο ολοένα και πληθαίνουν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ήταν καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου, συζητώντας για τα νέα του επαγγελματικά βήματα. Με αφορμή το τραγούδι που ετοιμάζει για τη Eurovision, ο τραγουδοποιός βγήκε στον αέρα της «Super Κατερίνα» μέσα από το πολυτελές αυτοκίνητό του. Στο τέλος της συνέντευξης, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου προσκάλεσε την παρουσιάστρια του ALPHA στην Κύπρο κι εκείνη του απάντησε θετικά.

Κ.Κ.: Με χαρά να έρθω μόνο με μία προϋπόθεση. Αν έρθεις να με πάρεις με αυτό το αμάξι. Και έχει το αμάξι μέσα σάουνες…

Μ.Μ.: Έχω και το καρεκλάκι του μωρού μέσα! Το είδες το καρεκλάκι του μωρού;

Κ.Κ.: Ποιο έχεις πάρει; Τέλειο είναι. Γλυκούλη μου…

Μ.Μ.: Θα σου στείλω πληροφορίες, όταν χρειαστείς!

Κ.Κ.: Θα δούμε, τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας!

