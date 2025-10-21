Δώρα Παντέλη: Παντρεύεται η αθλητικογράφος - «Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μου με τον Τζον»

Για τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Τζον μίλησε η αθλητικογράφος, Δώρα Παντέλη το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή Buongiorno.

«Με τον Τζόν έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Θα παντρευτούμε στις 25 Ιουλίου. Η βάπτιση θα γίνει ξεχωριστά. Δε θέλουμε να τους κουράσουμε πολύ τους καλεσμένους, γιατί θα έρθουν και πολλοί συγγενείς μας από τον Καναδά» αποκάλυψε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

Στη συνέχεια, η Δώρα Παντέλη ανέφερε για τη γνωριμία τους: «Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μας. Γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν σε άλλη φάση της ζωής μου. Είναι Ελληνο-Καναδός και επανήλθε στη ζωή μου πέρυσι, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε γνωριστεί πριν δέκα χρόνια, του άρεσα, μου άρεσε, αλλά ήμασταν σε άλλες φάσεις. Εγώ μέχρι που επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, δεν το σκεφτόμουν να παντρευτώ ή να κάνω παιδί.

Έλεγα αφού έφτασα 37, ας το αφήσω. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδί. Δεν ήμουν αρνητική γι’ αυτό και έκανα. Από το να κάνω, απλά για να κάνω επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ή επειδή μου έλεγε η μάνα μου “κάνε ένα παιδάκι, μη μείνεις μόνη σου”. Το παιδί δεν είναι για να μη μείνεις μόνη σου. Το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε μια οικογένεια».

«Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο για να μπορώ να επενδύσω και να κάνω οικογένεια. Επανήλθε λοιπόν ξαφνικά στη ζωή μου και ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Κάναμε το σύμφωνο μετά από 13 μέρες και έμεινα έγκυος μετά από τρεις μήνες. Τα κάναμε όλα μαζί. Δε το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το έζησα όλο στο full και ακόμα το ζω. Τον βλέπω ακόμα και τώρα στις φωτογραφίες και τον ερωτεύομαι κάθε μέρα. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω και παιδί μαζί του» κατέληξε η Δώρα Παντέλη.