Συγκινεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον Διονύση Σαββόπουλο - «Άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Εκπρόσωποι της πολιτείας, του καλλιτεχνικού κόσμου και όχι μόνο αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους «Νιόνιο» μέσω των social media.

Η κηδεία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών δημοσία δαπάνη.

Το αντίο του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο, μοιράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους, ήταν και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram ο γνωστός καλλιτέχνης έγραψε:

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που δεν ακολούθησε την εποχή του, τη διαμόρφωσε. Με λέξεις που χάραζαν μνήμες, με μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα, με αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν.

Τα τραγούδια του δεν ήταν απλώς νότες, ήταν καθρέφτες της κοινωνίας μας, του φωτός και του σκοταδιού μας. Μια πορεία γεμάτη τόλμη, ποίηση, χιούμορ, ευαισθησία και πνευματική ελευθερία. Για δεκαετίες, συντρόφεψε γενιές, άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον λόγο του.

Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Για όσα πρόσφερε.

Για όσα τόλμησε.

Για όσα θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μας μιλούν.

Καλό ταξίδι.

Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα.»

https://www.instagram.com/reel/DQFb437DJeU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

