Διονύσης Σαββόπουλος: Η άγνωστη ιστορία του Ανδρέα Μικρούτσικου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και όλες οι πρωινές εκπομπές φιλοξένησαν αφιερώματα στον μεγάλο τραγουδοποιό της Ελλάδας. Στο ξεκίνημά της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά έδωσε τον λόγο στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος γνώριζε τον Διονύση Σαββόπουλο από τα πρώτα του βήματα, όταν δηλαδή είχε πρωτοέρθει στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη, το μακρινό 1963.

