Κατερίνα Καινούργιου: Το ξέσπασμα, τα σενάρια αντικατάστασης και η αλήθεια

Εβδομάδες, τώρα, τα δημοσιεύματα που θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου έγκυο ολοένα και πληθαίνουν. Η ίδια ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει την ευχάριστη είδηση. Ωστόσο, σε εκπομπές, ήδη έχουν ξεκινήσει τα σενάρια περί αντικατάστασης όταν εκείνη αποχωρήσει για να γεννήσει.

Ενοχλημένη, η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε μέσα από τη «Super Κατερίνα» της Πέμπτης. «Νιώθω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω, είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και θα το πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους», είπε.

«Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ... Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε και να το βεβηλώσετε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι το κανάλι κρατά χαμηλούς τόνους, στηρίζοντας πολύ την Κατερίνα Καινούργιου και διαψεύδοντας οποιοδήποτε σενάριο αυτή τη στιγμή.

