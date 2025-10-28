Η εθνική επέτειος και η παρέλαση στέλνουν τους παρουσιαστές… σπίτι

Πώς αλλάζει το πρόγραμμα της TV λόγω της 28ης Οκτωβρίου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024. 

Με δόξα και τιμή γιορτάζεται η 28η Οκτωβρίου και κάποια από τα κανάλια διαμορφώνουν ειδικά το πρόγραμμά τους. Έτσι, σήμερα, αρκετές από τις ζωντανές εκπομπές μπαίνουν «στον πάγο», ενώ αφιερωματικές ταινίες και φυσικά η μετάδοση της παρέλασης πρωταγωνιστούν.

Συγκεκριμένα, στην ΕΡΤ1, στις 14.00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» τιμά την επέτειο του ’40 και υποδέχεται τον έγκριτο δημοσιογράφο, Κώστα Παπαχλιμίντζο. Σε ένα επετειακό επεισόδιο με γεύση ιστορίας, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος μπαίνει στην κουζίνα μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό και μοιράζονται στιγμές μνήμης και δημιουργίας. Μαζί ετοιμάζουν σούπα με παστό μπακαλιάρο και τούρτα κατσαρόλας, συνταγές λιτές αλλά γεμάτες νοσταλγία, που συνδέουν τις γεύσεις με τις μνήμες μίας ολόκληρης χώρας.

Στις 21.15, το κοινό θα παρακολουθήσει τη δραματική ταινία, παραγωγής 1970, «Μια γυναίκα στην Αντίσταση», σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Σε μια εξοχική βίλα κοντά στην Καστοριά, η Άννα Κωλέττη γιορτάζει τους αρραβώνες της με τον σμηναγό Δημήτρη Ζορμπά. Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου καταστρέφει την ευτυχία της και η οικογένεια παρασύρεται από τη δίνη των γεγονότων. Αργότερα, πιστεύοντας ότι ο αρραβωνιαστικός της σκοτώθηκε στον πόλεμο, η Άννα συνδέεται με έναν Γερμανό διοικητή Κατοχής, ώστε να αποσπά μυστικά για λογαριασμό της Αντίστασης. Ο ρόλος της όμως αποκαλύπτεται και η ίδια καταλήγει κρατούμενη στα υπόγεια της Κομαντατούρ.

Στην ΕΡΤ3, σήμερα, στις 11.00, θα μεταδοθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, απευθείας από τη Θεσσαλονίκη.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, κανονικά θα βγει στον αέρα η ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ωστόσο, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα δεν θα κρατήσει παρέα. Τη θέση του θα πάρει η ελληνική ταινία «Όχι», σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδήρα και σενάριο Αντώνη Δαυίδ και Σταμάτη Φιλιππούλη, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Πρέκα, τη Βέρα Κρούσκα, τον Στέφανο Στρατηγό και τον Χρήστο Πολίτη.

To STAR, στην πρωινή ζώνη, επενδύει στις παιδικές σειρές και οι εκπομπές «Breakfast@STAR» και «Αλήθειες με τη Ζήνα» δεν θα βγουν στον αέρα. Αλλαγές, λόγω 28ης Οκτωβρίου, θα δούμε και στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Η εκπομπή «Το’χουμε», με τον Κώστα Τσουρό, πατά pause και τη θέση της παίρνει το «Happy Traveller» και η ταινία «Κατάσκοπος Νέλη».

Όσον αφορά στο MEGA; Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παίρνουν «ρεπό» ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την Τετάρτη.

