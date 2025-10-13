Δέκα σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας – Από τον Άγιο Έρωτα στο Porto Leone

Η μυθοπλασία είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη βραδινή ζώνη. Απόψε, η εβδομάδα ξεκινά δυνατά με πολλές εξελίξεις στις αγαπημένες σειρές.

«Να μ’ αγαπάς», ALPHA 20.00

Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων, αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της και προσπαθεί να τους εξαγοράσει με λεφτά, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευση της Φωτεινής και του Λευτέρη. Τα δίδυμα ανασυντάσσονται, και ορκίζονται να μη λυγίσουν. Η Φωτεινή καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νικαίτης, έχοντας σαν σχέδιο, να γίνει ο εφιάλτης της Ζωής. Ο Άγγελος συναντά τυχαία τη Ζωή, και μένει να την κοιτά από απόσταση, ενώ εκείνη είναι χαμένη στις σκέψεις της. Η Άννα και ο Ορφέας αναμετρώνται με τη σκιά του αναγκαστικού τους αρραβώνα. Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει για τον γάμο Ορφέα και Άννας. Η μοίρα φέρνει κοντά τον Λευτέρη και την Άννα όταν εκείνος την βλέπει κλαμένη. Του λέει για τον εκβιασμό του Χρήστου κι αυτός προσφέρεται να την βοηθήσει.

«Ηλέκτρα», ΕΡΤ1 20.30

Η επιστροφή του Πέτρου στη ζωή της Ουρανίας και η μεταξύ τους σχέση αρχίζουν να προβληματίζουν έντονα τον Βασίλη, ο οποίος ήδη παλεύει να διατηρήσει τη λογική και την ψυχραιμία του μέσα στις απανωτές καταστροφές που χτυπάνε την οικογένειά του. Πόσο «δεμένοι» ήταν τελικά η Ουρανία με τον Πέτρο μεγαλώνοντας; Όσο ο Βρεττός παλεύει να βρει πάση θυσία το παράνομο ζευγάρι, ο Νικόλας και ο Μπόγρης παλεύουν να εντοπίσουν τα ίχνη της εξαφανισμένης Δανάης. Ο Χάρης, όμως, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετικό νήμα για να ξετυλίξει το κουβάρι του μακελειού: ο Κωνσταντής συλλαμβάνεται για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών. Τι έχει συμβεί; Και τι σκοπούς έχει ο Χάρης; Κι ενώ Σαγιάδες και Βρεττοί παλεύουν να σταθούνε στα πόδια τους, η Μερόπη παλεύει να καταλάβει τη συμπεριφορά της Φιόνας: γιατί ανακαλεί όσα είπε για τον Βρεττό; Και γιατί προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο; Μήπως η Τιτίκα έχει δίκιο και η Καρτάλη κάτι ετοιμάζει;

«Άγιος Έρωτας», ALPHA 21.00

Μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του ενωμοτάρχη και τη επίθεση στην Άννα, ο Νικηφόρος, αποφασισμένος να πατάξει την ανομία στη Στέρνα, ζητά δημόσια τη συνδρομή των πολιτών. Στο μεταξύ, η Ελένη αναλαμβάνει να φροντίσει την Άννα στο ξενοδοχείο, ενώ ο Παύλος πιέζει τη Χριστίνα να προσεγγίσει τον Αντρέα. Mετά από παράκληση της Δώρας, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να παραβλέψει τους κανόνες της Εκκλησίας και να διαβάσει την Ολυμπία κρυφά. Το γεγονός προκαλεί θετική εντύπωση στη Χλόη, η οποία αποφασίζει να τον εμπιστευτεί ξανά για μια τελευταία φορά. Κι ενώ ο Αντρέας φέρνει ευχάριστα νέα στα αδέλφια Παυλίδη, ανακοινώνοντάς τους την αποφυλάκιση του Κυριάκου, ο Σωτήρης ενημερώνει ανήσυχος τον Παύλο πως το άλλοθι του για τον φόνο της Κατρίν κινδυνεύει να καταρρεύσει…

«Grand Hotel», ΑΝΤ1 21.00

Η Αλίκη έρχεται σε κατά μέτωπο σύγκρουση με τη Σοφία που την πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο… Η Κυβέλη ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να πάρει πίσω το ξενοδοχείο και ετοιμάζεται να δανειστεί χρήματα από ένα πολύ επικίνδυνο άτομο… H Φρίντα με τον Άρη καταφέρνουν και βρίσκουν το ξωκλήσι που παντρεύτηκε ο Ρήγας… μόνο που θα τους προλάβει και θα φτάσει πρώτος ο ίδιος. Εκεί θα βρουν κάποιες φωτογραφίες που όταν τις δει η Αλίκη θα τους αποκαλύψει κάτι που θα κάνει τους πάντες να παγώσουν. Ο Ρήγας αρχίζει να δέχεται απειλές από παντού και να φοβάται πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έτσι, παίρνει μια μεγάλη απόφαση… να πουλήσει το Grand Hotel.

«HOTEΛ ΕΛVIRA», MEGA 21.00

Ο Χάρι προσπερνάει το φιλί τους ως μέρος της… άσκησης πυρασφάλειας, κάτι που η Ελβίρα καταπίνει με προσποιητή ευκολία και ρίχνεται με τα μούτρα στην εύρεση προσωπικού. Όλοι θέλουν να προσλάβουν γνωστούς τους με μέσον, εκτός από την Ελβίρα που θέλει ασυζητητί μια αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Η δολιοφθορά όμως του Ηλία, σύμφωνα με το σατανικό σχέδιο του Παντελή, και ο αποπροσανατολισμός νέων υποψηφίων από την Λαμπρινή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έρθει κανείς την ημέρα των συνεντεύξεων. Η αποτυχία του Γιάννη και της Ντίνας για εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κάνει τα πράγματα χειρότερα, και τελικά η αναζήτηση γνωστών φαίνεται πάλι η μόνη λύση. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς είναι και κάποιος που δεν περιμένουν.

«Το παιδί», ΕΡΤ1 21.45

Η Άρτεμις, αφού εξουδετερώνει τον μπράβο της Ιρίνας, αποφασίζει μαζί με τους υπόλοιπους να τον κρατήσουν αιχμάλωτο μέχρι να βρουν μια λύση. Ο Πέτρος επιλέγει λάθος στιγμή για να την επισκεφτεί και η νευρική αντίδρασή της δημιουργεί νέες παρεξηγήσεις ανάμεσά τους. Η Βάνα μοιράζεται με τον Γερμανό το μυστικό που κρύβουν στο υπόγειο του σπιτιού τους και αυτός της προτείνει να τον αφήσουν να τους βοηθήσει. Η Στράτος έρχεται σε νέα σύγκρουση με την Ανθούλα, καθώς μαθαίνει για την υπόθεση με τις κλεμμένες μασαζιέρες, ενώ η Μαίρη και η Μίνα ψάχνουν να βρουν τρόπο για να πείσουν μια μεγάλη φίρμα να έρθει να τραγουδήσει στο πανηγύρι τους. Ο Ντιμίτρι ανακρίνει τον Μπράβο με τον δικό του τρόπο και ο Θέμης περνάει κρίση ταυτότητας εξαιτίας της αδυναμίας του να προστατέψει τη Σίσσυ. Η Ιρίνα, εκνευρισμένη από τις συνεχόμενες αποτυχίες των ανθρώπων της, αποφασίζει να αναλάβει η ίδια την αναζήτηση του Ντιμίτρι.

«Η Γη της ελιάς», MEGA 22.20

Ο Στάθης συνειδητοποιεί πως ο εκβιασμός της Αλεξάνδρας δεν είναι λόγια του αέρα κι αναγκάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με την Ερωφίλη. Η Βασιλική πλησιάζει τη μικρή Μαλένα αλλά κι ο Στέφανος, με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου, κερδίζει σιγά σιγά την εμπιστοσύνη της. Η Αμαλία πιάνει φιλίες με την Αθηνά και τη Μαργαρίτα, και αποκτά έτσι δύο σημαντικές συμμάχους εναντίον της Ιουλίας. Παράλληλα, η Αμαλία βλέπει τον Τζον να φεύγει μέσα στη νύχτα από το σπίτι της Ιουλίας και συνειδητοποιεί τι συμβαίνει. Η Ασπασία, από την άλλη, πασχίζει να μάθει αν την απατάει ο Δημοσθένης και του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό. Η Βασιλική ομολογεί στον Στάθη, τον Λυκούργο και τη Χάιδω τη σχέση της με τον Στέφανο κι έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιρρήσεις τους. Η Ασπασία τακτοποιεί τα πράγματα του Δημοσθένη και βρίσκει ένα κινητό παλιάς τεχνολογίας. Η Αριάδνη αποβάλει και βιώνει την πρώτη απογοήτευση. Η Βασιλική πηγαίνει να δει τη μικρή Μαλένα, αλλά βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα και πέφτει θύμα πυροβολισμού.

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ALPHA 22.30

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Στράτου, Λυκούργος Κονταράς μεταφέρεται στον ανακριτή, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιού της. Μια επίσκεψη του Γιάμαρη στο σπίτι του Βούλγαρη ταράζει τη Λένα και τον Γρηγόρη, κάτι που μοιάζει να του βάζει υποψίες για το πόσο σχετίζονται με τον θάνατο του Στράτου. Ο Καπετανάκος προσπαθεί να ξαναβάλει μια τάξη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά του δείχνει να τον προδίδει. Παράλληλα, ο καπετάν - Μανώλης καταφτάνει στην Τρούμπα με σκοπό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με την εγγονή του.

«Γιατί ρε πατέρα;», ΑΝΤ1 22.30

Ένα πτώμα έχει φέρει ξαφνικά τα πάνω-κάτω στη ζωή του Μιχαήλου και των τριών αδερφών και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Όμως, για κακή τους τύχη, στο σπίτι του Τσατσάνη εισβάλλει τη χειρότερη στιγμή κι άλλος απρόσμενος επισκέπτης, και μάλιστα αστυνομικός! Πως θα τη γλιτώσουν τώρα και τι θα κάνουν με το πτώμα; Η μοναδική λύση είναι να το θάψουν οι ίδιοι, με την ελπίδα να μην τους καταλάβει κανείς. Όμως, ακόμα κι όταν όλα δείχνουν να οδηγούν προς ένα οριστικό τέλος, ο Μιχαήλος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα.

«Καλά θα πάει κι αυτό», ΕΡΤ1 22.45

Στην εταιρεία Needs, το σύστημα έχει χακαριστεί, οι χρήστες εξοργίζονται και η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη υπόσχεται μεγαλύτερο χάος. Ο Πάρις, σε κρίση πανικού και θυμού, ξεσπά σε όλους, ενώ η Νάταλι προσπαθεί να τον συγκρατήσει και να προστατεύσει τον Ερρίκο που λυγίζει από τον θόρυβο και τα ουρλιαχτά. Ο Ίωνας καίγεται για τη Νάταλι, η Δώρα για τον Ερρίκο, και κάπου ανάμεσα ο Τζόνι προσπαθεί να σβήσει φωτιές που δεν σβήνουν. Η Μιχαέλα, από την άλλη, αποφασίζει να μείνει όρθια και δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει την παράσταση μέχρι τέλους, έστω κι αν αυτό της κοστίσει. Με μαύρα γυαλιά και ύφος femmefatale, βάζει πλώρη για την πιο δύσκολη μάχη, ακόμα κι αν ξέρει ότι την πολεμούν για να τη διώξουν. Η Ελισάβετ με τη Νίκη στήνουν άμυνες στο μπαρ: σπρέι πιπεριού, σιδερογροθιές, ακόμα και… σέικερ που σκοτώνουν. Μόνο που ο κίνδυνος καραδοκεί απ’ έξω. Στο ψαράδικο, η Ρόδω παραδίδει τη φωνή της για να δημιουργηθεί η «Δώρο Α.Ι.», ένα chatbot με IQ 450, αλλά με αισθησιακή φωνή… που θυμίζει περισσότερο τηλεφωνικό 090 παρά ψηφιακή βοηθό. Ο Αλέκος φρικάρει. Η «Δώρο Α.Ι.», έτοιμη να πλασάρει ψάρια και να χειριστεί πελάτες, δείχνει ικανή να αναστατώσει όχι μόνο το μαγαζί, αλλά και τον γάμο τους.

