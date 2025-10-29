Κατερίνα Καινούργιου: «Πάντα ήθελα να έχω 5 δραχμές στην άκρη για να παρέχω ασφάλεια στα παιδιά μου»

Για την οικονομική ασφάλεια που θέλει να παρέχει στα παιδιά της, όταν γίνει μητέρα, μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της «Super Katerina», το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Με αφορμή την αναφορά της Ίνας Ταράντου στην δύσκολη οικονομική περίοδο που βίωσε και πώς το διαχειρίστηκε σε σχέση με τα παιδιά της, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε: «Πάντα σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου θέλω να έχουν οικονομική ασφάλεια, να τους παρέχω τα πάντα».

«Να μην στερηθούν βασικά πράγματα, να μπορείς να κάνεις το καλύτερο για εκείνα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να έχω 5 δραχμές στην άκρη ώστε να είμαι αξιοπρεπής απέναντι στα παιδιά μου», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

