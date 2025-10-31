Μια νύχτα μόνο: Η ώρα της πρεμιέρας – Τι θα δούμε

Η νέα σειρά του MEGA κάνει πρεμιέρα αύριο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια νύχτα μόνο: Η ώρα της πρεμιέρας – Τι θα δούμε
Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη και με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το σίριαλ ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία πάθους και λύτρωσης
Στη μυθοπλασία συνεχίζει να επενδύει το MEGA και, αύριο στις 21.00, κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Μία νύχτα μόνο».

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη και με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το σίριαλ ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία πάθους και λύτρωσης, στην οποία η ανάγκη, οι ενοχές και ο έρωτας συγκρούονται σε ένα ανελέητο παιχνίδι ηθικών ορίων.

Η Αρετή, βραβευμένη αρχιτέκτων στην κατασκευαστική εταιρία ERGAN, έχει χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, Πετράκη, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Για την επέμβαση που θα σώσει την ζωή του παιδιού της, χρειάζεται να εξασφαλίσει άμεσα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Απευθύνεται στον επιχειρηματία πεθερό της, Πέτρο Νταγιάννο -ο οποίος την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου του- και αρνείται να βοηθήσει. Ο χρόνος πιέζει, οι προσπάθειες της να μαζέψει τα χρήματα καταλήγουν άκαρπες και αναγκάζεται να ζητήσει δάνειο από τον εργοδότη της, τον Οδυσσέα Χαριτάκη.

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός, μυστηριώδης άντρας, επιχειρηματίας με κύρος. Τραύματα από τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, τον έχουν κάνει επιφυλακτικό, αρνείται να εμπιστευτεί τις γυναίκες, στις οποίες συμπεριφέρεται με κυνισμό και χωρίς συναισθηματικές δεσμεύσεις. Η Αρετή είναι μια γυναίκα που εξιτάρει τον Οδυσσέα, ένα αίνιγμα. Εξαιρετική στη δουλειά της, αξιοπρεπής, λιγομίλητη - στοιχεία που τον γοητεύουν. Παράλληλα, είναι ασυνεπής στα meeting, φεύγει ξαφνικά εν ώρα εργασίας, χωρίς να δώσει πειστικές εξηγήσεις, την τυλίγει ένα μυστήριο. Κανείς δεν γνωρίζει, ότι η αιτία της παράξενης συμπεριφοράς της είναι η ασθένεια του γιου της. Όταν η Αρετή ζητάει από τον Οδυσσέα, να της δανείσει το τεράστιο ποσό που χρειάζεται, εκείνος για να τη δοκιμάσει, της ζητάει ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

