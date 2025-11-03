«Αρχιμάστορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Ένα από διασημότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, ο κορυφαίος «Αρχιμάστορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν, έρχεται από τις 11 Δεκεμβρίου στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Το πλέον αποκαλυπτικό και ώριμο έργο του Νορβηγού συγγραφέα ανεβαίνει στο ιστορικό θέατρο της Κυψέλης με την προσωπική σφραγίδα του Γιώργου Σκεύα, ο οποίος υπογράφει τη μετάφραση, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Στον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Άρης Λεμπεσόπουλος, σε έναν επταμελή εξαιρετικό θίασο. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ένα από τα κορυφαία έργα της ώριμης περιόδου του Χένρικ Ίψεν, ο «Αρχιμάστορας Σόλνες», παρουσιάζεται στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής σε νέα μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Σκεύα, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία. Στον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Άρης Λεμπεσόπουλος, σε ένα επταμελή εξαιρετικό θίασο.

Στο επίκεντρο το ζήτημα της ανθρώπινης ταυτότητας: ποιος είναι ο δημιουργός όταν η δύναμη του αρχίζει να τον τρομάζει; Που τελειώνει η έμπνευση και που αρχίζει η ενοχή; Ο Σόλνες, ένας αρχιτέκτονας που κάποτε ονειρεύτηκε να χτίζει ναούς, βρέθηκε να υψώνει σπίτια πάνω στα ερείπια της ίδιας του της ζωής. Μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί όρθιος όταν το ίδιο το έργο του τον υπερβαίνει; Και τι απομένει όταν η επιτυχία μετατρέπεται σε βάρος που δεν μπορεί πια να κουβαλήσει;

Μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη, ο Ίψεν χαρτογραφεί το μυστήριο της ανθρώπινης συνείδησης. Ο Σόλνες είναι ταυτόχρονα θύτης και θύμα, δημιουργός και καταστροφέας, οραματιστής και άνθρωπος που ζαλίζεται από τα ίδια τα ύψη του. Η Χίντε η νεαρή γυναίκα του εμφανίζεται ξανά στη ζωή του, λειτουργεί σαν καθρέφτης και καταλύτης. Φέρνει στο φως την δύναμη που νόμιζε πως είχε χάσει και τον οδηγεί σε εκείνη την τελική αναρρίχηση - σωματική και πνευματική - όπου το όνειρο συναντά το τέλος.

Ποιος είναι τελικά ο αληθινός Σόλνες;

Ο άνθρωπος που φοβάται την δύναμη του ή αυτός που τόλμησε να την αγγίξει;

Και ποιο είναι το τίμημα της δημιουργίας, όταν η ίδια η έμπνευση γίνεται δαίμονας ;

Ο Γιώργος Σκεύας, δημιουργεί μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου φωτίζοντας με καθαρότητα και συγκίνηση τον εσωτερικό αγώνα του ανθρώπου που προσπαθεί να κρατήσει την ίδια του την πίστη. Ένα ψυχολογικό και φιλοσοφικό δράμα για το πώς τα όνειρα, η μνήμη και η ενοχή πλάθουν την πραγματικότητα - και για το τίμημα της ανόδου πριν από την αναπόφευκτη πτώση.

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη

τηλ 2108217877

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από 11 Δεκεμβρίου 2025

Πέμπτη: 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 21.15

Κυριακή: 19.00

Εισιτήρια:

https://www.ticketservices.gr/event/o-arximastoras-solnes/?lang=el

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΑΣΚΕΥΗ

Γιώργος Σκεύας

ΣΚΗΝΙΚΟ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Γιώργος Σκεύας

ΜΟΥΣΙΚΗ – SOUND DESIGN

Σημη Τσιλαλη

ΦΩΤΙΣΜΟΙ

Χρήστος Τζιόγκας

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Γιώτα Καραχάλιου

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

Έμιλυ Κουκουτσάκη

ΒΟΗΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

Γιώργος Γ. Σκεύας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πάτροκλος Σκαφιδας

ΤΡΕΙΛΕΡ

Θωμάς Παλυβός

ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ιωάννης Τσίγκας

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως»

ΠΡΩΤΑΓΩΝΣΤΟΥΝ

Άρης Λεμπεσόπουλους

Άγγελος Μπούρας

Νικολίτσα Ντριζη

Γιάννης Εγγλέζος

Γιούλη Γεωργακοπούλου

Ιωάννα Καλλιτσαντζή

Λουίζα Παυλάκη