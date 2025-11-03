Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Στέφανος και η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», προχωρά με καταιγιστικές εξελίξεις και τα επόμενα επεισόδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με κρίσιμες αποφάσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ανατροπές που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους.

Επεισόδιο 35 (Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αμαλία μεταφέρει τον Δημοσθένη στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, ενώ η Ασπασία περιμένει τα αποτελέσματα του χειρουργείου, για να συνεχίσει με την εκδίκησή της. Ο Τζον βοηθάει το κορίτσι που μπλέχτηκε στο τροχαίο, αγνοώντας ποια πραγματικά είναι. Η Μαλένα πιέζει τον Στέφανο να τα ξαναβρεί με την Βασιλική, αλλά εκείνος εμμένει στη στάση του. Ο Παυλής κάνει δώρα στη Δάφνη και της εκφράζει την αγάπη του με κάθε τρόπο. O Μιχάλης, ωστόσο, εξακολουθεί να δηλώνει παρών. Ο Κουράκος κι η Αριάδνη αποφασίζουν να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας άλλης παρένθετης μητέρας, αλλά ο Κωνσταντίνος δίνει τελικά το πράσινο φως στην Ισμήνη. Η Ιουλία χάνει τη δικαστική μάχη εναντίον της Αθηνάς. Ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη, η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.

Επεισόδιο 36 (Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Κωνσταντίνος υποχωρεί στην απόφαση της Ισμήνης να γίνει παρένθετη μητέρα, όμως μέσα του υποφέρει και προσπαθεί να κρύψει τη θλίψη του. Η Ερωφίλη συναντά για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τη Χριστιάνα, αλλά η ψυχρή της στάση την πληγώνει βαθιά, καθώς η Χριστιάνα δεν δίνει καμία εξήγηση για την εξαφάνισή της. Ο Λυκούργος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απόφαση της Ισμήνης, θεωρώντας ότι ο ρόλος της ως παρένθετη μητέρα, θα φέρει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει. Ο Τζον βρίσκει ευκαιρία να επισκεφθεί την Αθηνά στο γραφείο της. Η Άννα περνά από το καφενείο και προσκαλεί τον Πότη στο σπίτι της για φαγητό, γεγονός που τον κάνει να χαμογελάσει μετά από πολύ καιρό. Με αποφασιστικότητα, ο Στέφανος πηγαίνει στη Χάιδω και τον Λυκούργο και τους ανακοινώνει ότι σκοπεύει να κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική. Την ίδια ώρα, ένας μυστηριώδης άντρας φτάνει στην Αρεόπολη και αρχίζει να ψάχνει τη Φρύνη. Η ένταση κορυφώνεται όταν η Αλεξάνδρα καταφθάνει στην Αρεόπολη για να δει τη Χριστιάνα κι εκείνη την υποδέχεται ουρλιάζοντας με οργή, διώχνοντάς τη από μπροστά της.

Επεισόδιο 37 (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης περιμένουν μια εξήγηση από τη Χριστιάνα, με σκοπό να δικαιολογήσουν την εξαφάνισή της, αλλά εκείνη αρνείται να τους μιλήσει. Ο Μανώλης εκνευρίζεται από τη στάση της και ζητά να μην της χαριστούν. Η Χάιδω κι ο Λυκούργος σκέφτονται τις επιπτώσεις που θα έχει η παρένθετη μητρότητα της Ισμήνης στις ζωές τους, ενώ ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Κουράκο πως κατά βάθος παραμένει αντίθετος. Η Φρύνη κρύβεται από τον ύποπτο άντρα που την ψάχνει παντού κι ο Παρασκευάς δεν μπορεί να εξηγήσει την περίεργη συμπεριφορά της. Ο Τζον αδειάζει την Ιουλία, ενώ η Αθηνά έχει ένα τελικό επαγγελματικό ξεκαθάρισμα μαζί της. Ο Αντώνης επιστρέφει από την Κίνα κι η Στέλλα αρχίζει πάλι να τον πιέζει. Ο Μιχάλης επιμένει να μάθει από τη Δάφνη γιατί παντρεύτηκε ξαφνικά τον Παυλή, αλλά εκείνη αποφεύγει να του απαντήσει. Την ίδια ώρα, ο Παυλής προσπαθεί να πάρει απαντήσεις από τη Χριστιάνα κι εκείνη του τα εξομολογείται όλα. Ο Στέφανος ρισκάρει και κάνει δεύτερη πρόταση γάμου στη Βασιλική. Ο Δημοσθένης γυρίζει από το εξωτερικό σε αναπηρικό καρότσι.

Επεισόδιο 38 (Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 22:10)

Ο Στέφανος κι η Βασιλική αποφασίζουν να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί, ενώ η Αριάδνη αναλαμβάνει να το πει στον Στάθη. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να βγάλει άκρη με τον τραυματισμό του, ενώ κι ο Κουράκος διερευνά την υπόθεση, χωρίς όμως να έχει στοιχεία στα χέρια του. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Παυλή και πολιορκεί τη Δάφνη, αλλά εκείνη δεν ενδίδει. Ο Αντώνης ανακοινώνει στη Στέλλα πως θα γυρίσει στην Κρήτη κι αυτή αντιδρά πολύ άσχημα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα μιλά αυστηρά στην Ερωφίλη και την κατηγορεί ότι συνεχίζει να έχει παράνομες επαφές με τον Στάθη, παρά τις προειδοποιήσεις της να κρατηθεί μακριά του. Οι ανησυχίες της Κούλας εκνευρίζουν τον Λεοντιάδη, ο οποίος αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της. Ο Λυκούργος ενημερώνει την Ισμήνη πως το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η Χριστιάνα ρίχνει γέφυρες με την οικογένειά της και εξηγεί κάποια πράγματα που θα τους αφήσουν όλους άφωνους. Ο Δημοσθένης περνά ξέγνοιαστες στιγμές με τον γιο του, αλλά η χαρά του μαυρίζει όταν το παιδί ξαφνικά εξαφανίζεται.