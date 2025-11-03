Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

Η λίστα τις μυθοπλασίας μεγαλώνει και ήδη μετράμε δύο νέες σειρές, που φέρνουν αλλαγές στα προγράμματα των σταθμών. Η εβδομάδα ξεκινά δυνατά με πολλές εξελίξεις και ανατροπές, με το κοινό να έχει πλέον πολλές επιλογές στη βραδινή ζώνη.

Ηλέκτρα, ΕΡΤ1 19.00

Η κατάθεση της Νεφέλης πλησιάζει, ο Παύλος όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία της. Εξίσου αμετάπειστη παραμένει και η Ηλέκτρα, θέλοντας να αναλάβει όλη την ευθύνη και να δώσει τέλος στον εφιάλτη. Όταν η Μαλάμω της σφίγγει ένα ξυραφάκι στο χέρι, της δίνει την επιλογή να «φύγει» με τους δικούς της όρους, χωρίς να περιμένει το απόσπασμα. Πόσο αποφασισμένη είναι να εξιλεωθεί; Ζόφος επικρατεί στο μικρό νησί της Αρσινόης, που επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα: η σχέση του Στέργιου και της Δόμνας βρίσκεται πια στα άκρα και ο Βασίλης με την Ουρανία δε φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα. Ακόμα και ο Βρεττός αρχίζει να υποψιάζεται και να ζηλεύει την Τιτίκα, κι ένα κόσμημα που θα πέσει στα χέρια του, θα δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη ρωγμή στη σχέση τους. Ρωγμή από την οποία θα καταφέρει να τρυπώσει η Φιόνα για να συνεχίσει να κινεί τα νήματα. Η μόνη αχτίδα φωτός είναι ότι ο Μπόγρης καταφέρνει να βρει τα ίχνη της Δανάης… Όμως εκείνη, έχει αρχίσει ήδη να απομακρύνεται από όλους και όλα, και ο δρόμος της επιστροφής απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους. Η Σοφία ξεσπά στην Άννα για την «ευσπλαχνία» της απέναντι στον Μάκη, υποδαυλίζοντας εκβιαστικά την άνευ όρων υπακοή της στον αυριανό γάμο. Ο Μάκης πιέζει τον Χάρη να βγει στην αντεπίθεση διεκδικώντας τον Όμιλο από τον αδελφό του. Ο Λευτέρης απελευθερώνεται, ενώ η Νικαίτη προτείνει προσωρινή ανακωχή στην Σοφία, με κοινό στόχο να ξεφορτωθούν τα δίδυμα. Ο Ορφέας παραμένει ανήσυχος μέχρι να μάθει την τελική απόφαση του Άγγελου για το ντιλ εξαγοράς. Στην αίθουσα του δημαρχείου, η Άννα αιφνιδιάζει τους πάντες με την απροειδοποίητη άρνησή της να παντρευτεί τον Ορφέα.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 21.00

Η ομολογία του Χάρη οδηγεί στη σύλληψη της Χριστίνας και το σκάνδαλο αναστατώνει τη Στέρνα. Ο Αντρέας προσπαθεί να προστατεύσει και τους δύο, πιέζοντας τη Χριστίνα να δεχτεί τη συμφωνία με τη χωροφυλακή και να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο. Η Σοφία καταφέρνει να επισκεφτεί τον Χάρη στο κρατητήριο, αφήνοντας την Αναστασία συντετριμμένη. Τα νέα για την υγεία της Πετρούλας συγκλονίζουν τον πατέρα Νικόλαο, που καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Στη Βόνιτσα, η Χλόη και ο Αργύρης επισκέπτονται τη μικρή Ελευθερία. Η συμπεριφορά του Γιάννου τους γεμίζει ανησυχία και τους ωθεί να δράσουν με απρόσμενο τρόπο. Ο Στέφανος, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την Ειρήνη με το αρωματοπωλείο, δέχεται μια ανορθόδοξη προσφορά από τον Πέτρο, ενώ ο Παύλος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη της Χριστίνας, της κάνει μια αναπάντεχη πρόταση που θα τη φέρει μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής της.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Διονύσης έχει φέρει κρυφά για τη δημοπρασία μία χρυσή κοσμηματοθήκη που συνδέεται με το παρελθόν του Ρήγα. Σε αυτή οδηγούνται η Αλίκη και ο Άρης λύνοντας τον γρίφο του δέματος που έλαβαν. Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ η κόντρα ανάμεσα στη Θεώνη και την Μελίνα για το σχολείο συνεχίζεται. Η Αλίκη καταφέρνει να ανοίξει την χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χατζημήτρος φαίνεται να έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Η βραδιά της δημοπρασίας φτάνει και ο Ρήγας βλέπει σοκαρισμένος για πρώτη φορά την κοσμηματοθήκη που κρύβει κάτι από το μυστικό παρελθόν του. Ταυτόχρονα, κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία, προς έκπληξη όλων, αγοράζει τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Ο Ρήγας αναγνωρίζει με τρόμο τη γυναίκα και προσπαθεί απεγνωσμένα να της μιλήσει. Η Αλίκη, όμως, προλαβαίνει να μιλήσει μαζί της και συνειδητοποιεί ότι έχει άμεση σχέση με τον Νίκο Μήχα… Κι ενώ η σάλα είναι γεμάτη κόσμο, η Αλίκη με την Φρίντα και τον Νικόλα ψάχνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Grand Hotel, ενώ ο Ρήγας επισκέπτεται στο δωμάτιό της τη μυστηριώδη επισκέπτρια, με την οποία φαίνεται ότι τον δένει μία μεγάλη αγάπη…

Μία νύχτα μόνο, MEGA 21.00

Η Αρετή φεύγει από το ξενοδοχείο κι ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξορκίσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα, που ένιωσε εκείνη τη νύχτα. Η Αρετή φτάνει στο νοσοκομείο με τα χρήματα και η επέμβαση του παιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία. Ο Νταγιάννος φτάνει στο νοσοκομείο, με τα χρήματα, αλλά είναι πλέον αργά και η Αρετή τον διώχνει, μιλώντας του σκληρά. Η μητέρα του Οδυσσέα, Κατερίνη, εκμυστηρεύεται στην αδερφή της, Αννέζα, ότι ανησυχεί για την παράξενη συμπεριφορά του γιου της. Το ίδιο κι ο Σταύρος, που βλέπει τον Οδυσσέα αλλαγμένο. Ο ξαφνικός ερχομός του Άλκη -αδερφού της Άσπας- στο σπίτι του Νταγιάννου αιφνιδιάζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τον Σάββα, ο οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση με την όμορφη τραγουδίστρια Μίνα και παλεύει να την κρατήσει κρυφή από την Άσπα και την υπόλοιπη οικογένεια. Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα, ο οποίος την προσβάλλει, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τη νύχτα που πέρασε μαζί του, για να απολαμβάνει ειδική μεταχείριση. Η Αρετή του δηλώνει ότι παραιτείται.

Καλά θα πάει κι αυτό, ΕΡΤ1 22.00

Η Ελισάβετ και η Νίκη εμπλέκονται σε αποστολή διάσωσης, ψάχνοντας για την εξαφανισμένη φίλη τους. Είναι ζωντανή ή κάτι πολύ χειρότερο έχει συμβεί;

Η Ρόδω, ανάμεσα σε μνήμες και στο πεσμένο της ηθικό, εξομολογείται τα πάντα στη «Δώρο Α.Ι.», η οποία τώρα όχι μόνο σχολιάζει την πολιτική και την κουτσομπολίστικη επικαιρότητα, αλλά βγάζει και στατιστικές πιθανότητες για το αν ο Πάρις και η Μιχαέλα θα είναι πάλι μαζί! Ο Αλέκος παλεύει με τις μαντινάδες του Μίμη, ενώ η Ελισάβετ αποκαλύπτει στη Νίκη ότι ο «ξάδελφός» της είναι πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο δείχνει. Η Νάταλι σοκάρεται, όταν ο Ίωνας τής αποκαλύπτει όσα έμαθε για τον Όθωνα. Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η υγεία της χειροτερεύει, την ώρα που ένας μεσίτης προσπαθεί να αγοράσει το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Όμως, οι κινήσεις του δείχνουν πως δεν είναι απλός επενδυτής. Η Χαρίκλεια, εξουθενωμένη, αλλά ανυποχώρητη, ξέρει πως αν το μυστικό βγει στο φως, η οικογένεια θα διαλυθεί.

Στο σπίτι της Ντιέγκο, ο Πάρις εισβάλλει έτοιμος για ομολογία και σύγκρουση: «Τέρμα τα ψέματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε».

Η Γη της ελιάς, MEGA 22.20

Η Αμαλία μεταφέρει τον Δημοσθένη στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, ενώ η Ασπασία περιμένει τα αποτελέσματα του χειρουργείου, για να συνεχίσει με την εκδίκησή της. Ο Τζον βοηθάει το κορίτσι που μπλέχτηκε στο τροχαίο, αγνοώντας ποια πραγματικά είναι. Η Μαλένα πιέζει τον Στέφανο να τα ξαναβρεί με την Βασιλική, αλλά εκείνος εμμένει στη στάση του. Ο Παυλής κάνει δώρα στη Δάφνη και της εκφράζει την αγάπη του με κάθε τρόπο. O Μιχάλης, ωστόσο, εξακολουθεί να δηλώνει παρών. Ο Κουράκος κι η Αριάδνη αποφασίζουν να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας άλλης παρένθετης μητέρας, αλλά ο Κωνσταντίνος δίνει τελικά το πράσινο φως στην Ισμήνη. Η Ιουλία χάνει τη δικαστική μάχη εναντίον της Αθηνάς. Ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη, η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.

Ο δικαστής, ΑΝΤ1 22.30

Ο δικαστής είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του, ωστόσο αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη. Από την άλλη, ο Σταβέρης, που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας Χρήστος και τον ψάχνει για να του μιλήσει. Και όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, ALPHA 22.30

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, με εκείνον να ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς αισθάνεται και με εκείνη να του ξεκαθαρίζει τη θέση της, οδηγώντας τον για ακόμα μια φορά στις καταχρήσεις του. Η επίσκεψη της Λένας στον γυναικολόγο παίρνει µία αναπάντεχη τροπή και η Αλεξάνδρα, μετά την τυχαία συνάντηση τους εκεί, βάζει στόχο να μάθει εάν το κορίτσι έχει περάσει τοκετό. Ο Καπετανάκος µαθαίνει από τον Ταλιούρη για την συνεργασία του µε την Αλεξάνδρα και τον ψεύτικο εκφοβισµό του Βούλγαρη, ενώ η άφιξη του Καπετάν-Μανώλη στον Πειραιά σπέρνει τον πανικό σε Ξένη και Βούλγαρη σε σχέση µε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, οι υποψίες που βάζει η Γαλήνη στον Γρηγόρη σχετικά µε τους απώτερους σκοπούς της Αγγελικής, τον οδηγούν σε µια καχύποπτη προς εκείνη προσέγγιση. Ο Ορέστης, από την άλλη, ανακαλύπτει το εγκαταλελειµµένο σπίτι που τόσο καιρό έφταναν τα γράµµατά του.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Άρτεμις χωρίζει την πεντάδα σε ομάδες για να ψάξουν τα ίχνη του Ιβάν και της Τάνιας. Η Άφρο συζητάει ανοιχτά με τον Πέτρο για τα συναισθήματά της για την Ελένη και εκείνος της δίνει μια αναπάντεχη συμβουλή. Παρασκευάς και Βούλα, γεμάτοι τύψεις, απολογούνται στον Χρυσόδημο για την πίτσα και η επίσκεψη τους στην καντίνα παίρνει μια συγκινητική τροπή. Παράλληλα, το χωριό συσπειρώνεται για να αντιμετωπίσει την απειλή του Πάκη ότι θα πραγματοποιήσει έλεγχο για τα χρέη του Δήμου, ενώ η Τιτίκα τούς μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Στο μεταξύ, η Σοφία βρίσκει τις σημειώσεις της μητέρας της σχετικά με τα όσα της είπε η Τάνια για τις ιδιαιτερότητες του Δημήτρη.

Διαβάστε επίσης