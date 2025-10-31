Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

Με μεγάλες ανατροπές θα συνεχίσει το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αφού ο Πέτρος επιστρέφει. Ο Γιάννης Κουκουράκης, όπως αποκαλύφθηκε στο επίσημο account της σειράς στο Instagram, είναι ζωντανός.

«Το πιο μεγάλο μυστικό είναι ακόμα ζωντανό», αναφέρεται δίνοντας ένα μεγάλο spoiler. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει τον θάνατό του προκειμένου να γλιτώσει και να σταματήσει να βάζει σε κίνδυνο την Αλίκη.

Αναμένουμε, λοιπόν, να τον δούμε να ξαναμπαίνει στην ιστορία φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις ζωές όλων.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Διονύσης έχει φέρει κρυφά για τη δημοπρασία μία χρυσή κοσμηματοθήκη που συνδέεται με το παρελθόν του Ρήγα. Σε αυτή οδηγούνται η Αλίκη και ο Άρης λύνοντας τον γρίφο του δέματος που έλαβαν. Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ η κόντρα ανάμεσα στη Θεώνη και την Μελίνα για το σχολείο συνεχίζεται. Η Αλίκη καταφέρνει να ανοίξει την χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χατζημήτρος φαίνεται να έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Η βραδιά της δημοπρασίας φτάνει και ο Ρήγας βλέπει σοκαρισμένος για πρώτη φορά την κοσμηματοθήκη που κρύβει κάτι από το μυστικό παρελθόν του. Ταυτόχρονα, κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία, προς έκπληξη όλων, αγοράζει τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Ο Ρήγας αναγνωρίζει με τρόμο τη γυναίκα και προσπαθεί απεγνωσμένα να της μιλήσει. Η Αλίκη, όμως, προλαβαίνει να μιλήσει μαζί της και συνειδητοποιεί ότι έχει άμεση σχέση με τον Νίκο Μήχα… Κι ενώ η σάλα είναι γεμάτη κόσμο, η Αλίκη με την Φρίντα και τον Νικόλα ψάχνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Grand Hotel, ενώ ο Ρήγας επισκέπτεται στο δωμάτιό της τη μυστηριώδη επισκέπτρια, με την οποία φαίνεται ότι τον δένει μία μεγάλη αγάπη…

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Ρήγας επιστρέφει με λαχτάρα στο δωμάτιο της Ιουλίας Γιαχαλή και σοκαρισμένος ανακαλύπτει ότι είναι νεκρή. Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο με το όνομά του το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο: «το θηρίο δεν κρύβεται στον ουρανό». Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο. Η Αλίκη στέλνει καχύποπτη τον Χρόνη στο δωμάτιο της Γιαχαλή, αλλά εκείνη δεν απαντά. Αντίθετα, την πόρτα ανοίγει ο Ρήγας… Η Ιουλία Γιαχαλή δεν βρίσκεται πια στο δωμάτιό της… Η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά, ενώ οι εξηγήσεις και η στάση του Ρήγα κάθε άλλο παρά πείθουν τον αστυνόμο. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του. Η Κυβέλη λαμβάνει τα μέτρα της καθώς το βιβλίο επισκεπτών και η μαρτυρία της Αγγέλας καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της για την διαμονή και την αναχώρηση της Θωμοπούλου από το ξενοδοχείο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να αποκωδικοποιήσουν τον νέο γρίφο, ενώ συνειδητοποιούν ότι είναι τα πιόνια στα χέρια κάποιου που κινείται άνετα μέσα στο ξενοδοχείο και έχει πρόσβαση παντού. Ο Ρήγας είναι έτοιμος να καταρρεύσει από τον πόνο για τον χαμό της Γιαχαλή και προσπαθεί να βρει παρηγοριά στην Κυβέλη, χωρίς να της αποκαλύψει την αλήθεια… Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει για τη σχέση του Άρη με τον Χατζημήτρο πλησιάζοντας τον Αλέξανδρο και την Σοφία, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι πολύ σημαντικό… Ο Αλέξανδρος τρομοκρατημένος βρίσκει τον Άρη και τον απειλεί ανοιχτά… Ο Χαραλάμπης βλέπει απογοητευμένος τους συντοπίτες του να υπογράφουν και να παραχωρούν τα σπίτια τους στον Χατζημήτρο, παρόλο που τους έχει προειδοποιήσει πως αυτό μπορεί να μην είναι ασφαλές…

