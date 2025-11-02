Ποιοι κρύβονται πίσω από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς

Σεναριογράφοι και σκηνοθέτες δίνουν ψυχή και σώμα προκειμένου να υπάρχει ένα καλό τηλεοπτικό αποτέλεσμα… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ποιοι κρύβονται πίσω από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς
Στα μάτια του κοινού οι επιτυχίες -στον τομέα της μυθοπλασίας- μπορεί να σχετίζονται με τους πρωταγωνιστές, όμως τα πραγματικά εύσημα ανήκουν σε σεναριογράφους και σκηνοθέτες που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Χαρακτηριστικά, «Το Σόι σου» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής και η επιστροφή του με νέα επεισόδια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στέλνοντας τον ALPHA… στον έβδομο ουρανό της τηλεθέασης. Στον νέο κύκλο τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Πατρώνης. Έχοντας χαρίσει μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές, μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, τις «Σέρρες» και τον «Παράδεισο των κυριών» στον ALPHA, φέτος αποφάσισε να κάνει στροφή στην κωμωδία και το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και με το παραπάνω.

stamaths-patrwnhs-mesa.jpg

Ο Σταμάτης Πατρώνης

«Λατρεμένοι μου γείτονες», «Οι Βασιλιάδες», «Ταμάμ», «Σώσε Με», «Ο πρώτος από εμάς», είναι μερικές μόνο από τις σειρές στις οποίες έχει βάλει τη σκηνοθετική του υπογραφή ο Πιέρρος Ανδρακάκος. Από την περσινή σεζόν, όμως, καταφέρνει να καθηλώνει το κοινό με τη μεγάλη επιτυχία του ALPHA που ακούει στο όνομα «Άγιος Έρωτας». Με σπουδές στην ΑΣΟΕΕ, γρήγορα ανακάλυψε -για την τύχη όλων- την αγάπη του για τη σκηνοθεσία και βρέθηκε στη Σχολή Σταυράκου και σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Στην αρχή της καριέρας του συνεργάστηκε με τον Παντελή Βούλγαρη και τον Περικλή Χούρσογλου ως βοηθός σκηνοθέτη, ΕΝΏ συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο χολιγουντιανών παραγωγών («Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», «Λάρα Κροφτ: Το λίκνο της ζωής»).

pierros-andrakakos-mesa.jpg

Ο Πιέρρος Ανδρεκακάκος

Στην ίδια σειρά το σενάριο υπογράφει ο Άγγελος Χασάπογλου, ένας ακόμη ταλαντούχος άνθρωπος που έχει βάλει την υπογραφή του σε αγαπημένα σίριαλ όπως το «Μην ψαρώνεις», «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», «Η Πολυκατοικία», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζουν πολλοί για εκείνον είναι ότι είναι ο γιος της ηθοποιού Πηνελόπης Πιτσούλη. «Με γονείς τον θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Χασάπογλου και την ηθοποιό Πηνελόπη Πιτσούλη, τα παιδικά μου χρόνια ήταν γεμάτα παραστάσεις. Είχα τη χαρά να γνωρίσω από πολύ μικρός τεράστιες προσωπικότητες», έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή του.

aggelos-xasapogloy-mesa.jpg

Ο Άγγελος Χασάπογλου

Μία από τις σειρές, που φέτος, έχει αφήσει το αποτύπωμά της, είναι η κωμωδία «Τα Φαντάσματα» στο STAR. Το σενάριο υπογράφει ο μοναδικός Λευτέρης Παπαπέτρου, που αποτελεί συνώνυμο των μεγαλύτερων τηλεοπτικών επιτυχιών. «Πάτερ Ημών», «Ντόλτσε Βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι Το Ταίρι Μου», «Κάτω Παρτάλι», είναι μερικά μόνο από τα αριστουργήματά του που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Να σημειωθεί βέβαια ότι γύρω από το όνομά του επικρατεί ένας μύθος, αφού φημολογείται ότι υπογράφει με ψευδώνυμο και αποφεύγει τα φώτα και την έκθεση.

Στα «Φαντάσματα», όμως, συναντάμε και την Αμαλία Γιαννίκου υπογράφοντας τη σκηνοθεσία. Αυτή είναι η τέταρτη, κατά σειρά, τηλεοπτική σεζόν που διανύει παρέα με τον Λευτέρη Παπαπέτρου έχοντας φτιάξει ένα «αχτύπητο» δίδυμο. «Το “Ολα στον Αέρα” (MEGA, 2008-2009) σε σενάριο Φίλιππου Δεσύλλα ήταν η πρώτη μου μεγάλη τηλεοπτική δουλειά αφότου επέστρεψα από την Αμερική, βουτιά στα βαθιά και στην ελληνική πραγματικότητα. Ακολουθεί το “Ακαντού”, η θεατρική παράσταση για παιδιά που έγραψα και σκηνοθέτησα για τρία χρόνια στο θέατρο Αλίκη. Αυτή μετουσιώθηκε σε παιδική σειρά μυθοπλασίας και 280 επεισόδια, όπου ανακάλυψα τη χαρά του να γράφω αυτά που σκηνοθετώ. Και, φυσικά, το “Κάτω Παρτάλι”, η πρώτη μας συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαπέτρου, για την οποία ο κόσμος ακόμα με ρωτάει “Ποιος σκότωσε τον Διαμαντή;”», έχει δηλώσει στο περιοδικό ΤΥΠΟΣ TV για τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα της.

amalia-giannikoy.jpg

Η Αμαλία Γιαννίκου

Βάνα Δημητρίου και Αντρέας Γεωργίου δεν χρειάζονται συστάσεις. Τα τελευταία πολλά χρόνια, πλέον, πορεύονται μαζί και θεωρούνται η dream team των καθημερινών σίριαλ. «Μπρούσκο», «Τατουάζ», «Famagusta» και η μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών «Η Γη της ελιάς» του MEGA αποδεικνύουν ότι ακόμη και στην τηλεόραση οι ομάδες γράφουν ιστορία. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η Βάνα Δημητρίου αποτελεί μία πολυγραφότατη δημοσιογράφο, σεναριογράφο, επιμελήτρια τηλεοπτικών σειρών και συγγραφέα, με πολλές ακόμη ένδοξες στιγμές στο βιογραφικό της.

bana-dhmhtrioy-kai-antreas-gewrgioy.jpg

Η Βάνα Δημητρίου και ο Αντρέας Γεωργίου

