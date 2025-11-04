OPEN: Μετά την πρεμιέρα του «Real View»… έρχονται εκπομπές και σόου

Η σεζόν μπορεί να ξεκίνησε για το OPEN με την ενημέρωση πρωταγωνίστρια, όμως η συνέχεια κρύβει πολλές εκπλήξεις.

Το βράδυ της Δευτέρας, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη προσγειώθηκαν στο στούντιο του «Real View» και μίλησαν για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Η εκπομπή θα προβάλλεται στη ζώνη των 21.00, Δευτέρα έως Πέμπτη, και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Το προσεχές διάστημα, μέσα από τη συχνότητα του OPEN, θα δούμε μία ακόμη νέα εκπομπή με τίτλο «Εδώ TV» και παρουσιαστές τους Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα. Επικρατέστερη ημερομηνία πρεμιέρας είναι η 15 η Νοεμβρίου, ενώ η θεματολογία θα αφορά σε τηλεοπτικά θέματα με έντονο σχολιασμό και ρεπορτάζ.

Στη συχνότητα του OPEN θα έχουμε δύο ηχηρές επιστροφές. Το μουσικό σόου «Just the 2 of us» είναι στα σκαριά και, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει come back τον Δεκέμβριο με τους Σταμάτη Φασουλή, Βίκυ Σταυροπούλου, Καίτη Γαρμπή και Μαρία Μπακοδήμου, να έχουν δεχτεί πρόταση για την κριτική επιτροπή.

Η Μαρία Μπακοδήμου συζητά και για το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση. Αν οι επαφές ευδοκιμήσουν, θα μιλάμε για διπλή επιστροφή της παρουσιάστριας.

