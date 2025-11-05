Χρήστος Ζαμπούνης: «Όταν είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση»

Για τους καλούς τρόπους που πρέπει να έχουμε όλοι στη ζωή μας, μίλησε ο Χρήστος Ζαμπούνης στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ.

Ο γνωστός συγγραφέας που έχει εντρυφήσει στο «savoir vivre» αναφέρθηκε στα κινητά στο τραπέζι, σημειώνοντας ότι σε κάθε γεύμα ζητά από τους παρευρισκόμενους να το βάζουν σε σίγαση.

«Νιώθω ότι γεννηθήκατε με καλούς τρόπους», του είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, με τον ίδιο να απαντά: «Να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και κάθε μητέρα που μαθαίνει στα παιδιά να μη μιλούν με το στόμα γεμάτο, τους αγκώνες και να μην υβρίζουν».

Όσον αφορά το κινητό σε κάποιο τραπέζι, ο Μιχάλης Ζαμπούνης είπε: «Κάθε φορά που είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση. Αν είναι ένας γιατρός, εντατικολόγος στο τραπέζι, τους λέω να το βάλουν στη δόνηση, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε».

