Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος!

Μαζί τους θα είναι η Κατερίνα και η Τάνια Μπρεάζου

Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε.

Οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αρχίζουν τις εμφανίσεις τους στο γνωστό νυχτερινό κέντρο και είναι έτοιμοι να χαρίσουν στο κοινό μοναδικές βραδιές διασκέδασης.

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες θα πρωταγωνιστούν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην πίστα του Anodos (Πειραιώς 183), σε ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Μαζί τους θα είναι η Κατερίνα και η Τάνια Μπρεάζου.

