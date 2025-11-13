Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος!
Μαζί τους θα είναι η Κατερίνα και η Τάνια Μπρεάζου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε.
Οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αρχίζουν τις εμφανίσεις τους στο γνωστό νυχτερινό κέντρο και είναι έτοιμοι να χαρίσουν στο κοινό μοναδικές βραδιές διασκέδασης.
Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες θα πρωταγωνιστούν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην πίστα του Anodos (Πειραιώς 183), σε ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.
Μαζί τους θα είναι η Κατερίνα και η Τάνια Μπρεάζου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Θα δούμε και τον Μίκαελ στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Σουμάχερ;
07:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό
06:54 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου
06:44 ∙ LIFESTYLE
STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:43 ∙ LIFESTYLE