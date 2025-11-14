Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

H Ευρυδίκη Παπαδοπούλου δημοσίευσε στα social media, μια φωτογραφία από το νοσοκομείο το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.

Λίγη ώρα αργότερα, η πρώην παίκτρια του Survivor και My Style Rocks αποκάλυψε ότι νοσηλεύεται καθώς υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση, με συνέπεια να χρειαστεί να μείνει απόψε το βράδυ στο νοσοκομείο.

«Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό.

Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε», αποκάλυψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στο βίντεο που ανέβασε στα Instagram Stories της.