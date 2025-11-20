Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

Η γυναίκα που καταδικάστηκε για την στενή παρακολούθηση του Γιάννη Πλούταρχου

Newsbomb

Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H 48χρονη γυναίκα, την οποία είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει γνώση της απόφασης του δικαστηρίου με την οποία της επιβλήθηκαν 18 μήνες φυλάκιση και διευκρίνισε ότι άσκησε έφεση. Αφού παραδέχτηκε ότι του άφηνε ερωτικά σημειώματα, ισχυρίστηκε ότι ακόμα και αν περνούσε από το σπίτι του, καλώς έπραξε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε» στον ΣΚΑΪ, σήμερα το απόγευμα, η Ελένη Παπαδοπούλου ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης από τα σχετικά δημοσιεύματα. Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι της για να τη συλλάβουν, με την ίδια να μην τους ανοίγει, φοβούμενη τις συνέπειες. «Ισχύει ότι ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου, χτυπούσαν πολύ έντονα, φωνάζανε και κάτω από το σπίτι. Ήρθαν και σήμερα το πρωί, χτυπήσαν λίγο και έφυγαν. Καταρχήν δεν ήξερα τι συμβαίνει, εγώ νόμιζα ότι ήρθαν γιατί έσπασε ο περιοριστικός όρος, ο οποίος δεν έσπασε. Δεν ήξερα γιατί δεν είχα λάβει γνώση της δικαστικής απόφασης, δεν είχα χαρτί στα χέρια μου. Εγώ διάβασα αυτά που λέγονται στα δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύματα ταυτίζονται, αυτό ήξερα. Σήμερα πήρα την δικαστική απόφαση στα χέρια μου, εγώ δεν είχα στα χέρια μου τίποτα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εκτίσει τρεις μήνες στη φυλακή. Όπως είπε, περίμενε ότι θα ισχύσει στην περίπτωσή της η αναστολή της ποινής. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Ο πρώτος δικηγόρος δεν την πήρε την απόφαση, την πήρα σήμερα με δεύτερο δικηγόρο, τον άλλαξα. Συνεννοηθήκαμε με τον δικηγόρο να μην πάω στη δίκη, να με εκπροσωπήσει ο δικηγόρος. Εγώ ήξερα για αναστολή, και οι προηγούμενοι δικηγόροι μου είχαν πει για αναστολή, το τρίμηνο δεν το κατάλαβα. Είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι τρεις μήνες, σήμερα άσκησα έφεση γι’ αυτή την απόφαση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα τον δικηγόρο για να καταλάβω αυτό το τρίμηνο. Δεν ανοίγω την πόρτα γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν άνοιξα επειδή θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό είναι σωστό, φοβήθηκα κιόλας εννοείται. Ο δικηγόρος μου είπε ότι μάλλον είναι αυτόφωρο και να μην ανοίξω μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Έχω και τη μητέρα μου στο σπίτι που είναι άρρωστη βαριά. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν όρο» είπε αρχικά για την απόφαση του δικαστηρίου».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Ελένη Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό ανάμεσα σε εκείνη και τον Γιάννη Πλούταρχο και ότι δεν είχαν εκδοθεί ασφαλιστικά μέτρα. Πιο αναλυτικά, είπε: «Από το 2022 δεν υπάρχει κάποιο περιοριστικό. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ασφαλιστικά δεν υπάρχουν, ο τραγουδιστής σταμάτησε τη διαδικασία. Είναι δύο κομμάτια, είναι το πριν το δικαστήριο και το μετά, δεν τον ξαναπλησίασα. Μην με εμπλέκετε με τρίτους, δεν χρειάζεται να πουν άλλοι και χωρίς αποδείξεις. Θα σας πω εγώ τι έκανα και γιατί το έκανα και έπρεπε να σας το είχα πριν μήνες, κακώς τα λέμε τώρα. Γιατί πήγα στην πρεμιέρα; Γιατί είμαι νόμιμη να πάω. Καλά έκανα και πήγαινα στο σπίτι, μιλάω για τον εαυτό μου, και να πέρασα από το σπίτι έκανα πάρα πολύ καλά. Καλά τι συζητάμε τώρα; Δεν το έχετε καταλάβει, το σκεπτικό δεν είναι να αφήσεις σημειώματα και να κάνεις μια αξιόποινη πράξη για την οποία έχεις καταδικαστεί, αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι όπως ήρθαν».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Τον νόμο έκανα, εφάρμοσα τον νόμο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, περνάω από το σπίτι του και από οποιαδήποτε δρόμο, τον οποίο τον πληρώνω κιόλας και κάνω ό, τι θέλω αρκεί να μην ενοχλώ κανέναν. Σας λέω πράγματα σοβαρά, νόμιμα. Τότε συνέβησαν ναι, το 2022. Τα σημειώματα που έχετε βγάλει είναι αλήθεια, είναι τα γράμματά μου, όλα τα σημειώματα κυμαίνονταν στο ίδιο επίπεδο. Αναφερόμουν στον άντρα Γιάννη Πλούταρχο, απλό. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει οικογένεια, δεν εμπλέκομαι εγώ εκεί».

Ολοκληρώνοντας, υποστήριξε ότι για να είναι κάποιος εκδηλωτικός θα πρέπει η άλλη μεριά να έχει δώσει ένα κίνητρο. «Όταν υπάρχει κάτι, γιατί για να απευθυνθείς σε κάποιον κάτι σου έχει δώσει, ένα κίνητρο, κάτι. Αν δεν θες το κόβεις αμέσως. Ε όχι δεν μου είχε δώσει, πήγαινα σαν χαζή χωρίς να έχω απολαβή; Χαζή ήμουν; Πήγαινα μόνη μου; Όταν πας για μια σχέση ερωτική και είσαι ερωτευμένος δεν κάθεσαι να καταγράφεις, γι’ αυτό δεν αποδεικνύονται. Υπήρχε ανταπόκριση ερωτική από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ο δικηγόρος μου τι ρώτησε και τι του είπαν», κατέληξε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Σταθερή πρωτιά για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά σε περίπτερο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το περιβάλλον

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας - Το σχέδιο δύο σημείων της ΕΕ για την Ουκρανία: Αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα - Το χτύπησαν Ουκρανοί

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός από τον αγώνα της Euroleague

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορία από την Αλκιβιάδου έως την Αχαρνών

19:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Αράχωβα

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Άρης: Η Κ19 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο «Σεραφείδειο» σε αγώνα της Super League Κ19

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος κρατήρας 900μ. στη Γη μόλις βρέθηκε - Ήταν κρυμμένος στην Κίνα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

19:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Διπλό «χτύπημα» σε διακινητές ναρκωτικών από το Λιμενικό

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Χειροπέδες στον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών της χώρας πέρασε ο στρατός

19:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος δικαστικός χάρτης: Σταθερή μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα του Έπσταϊν αποκαλύπτει: Είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένο» πέος, έμοιαζε με λεμόνι

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ