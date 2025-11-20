Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

H 48χρονη γυναίκα, την οποία είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει γνώση της απόφασης του δικαστηρίου με την οποία της επιβλήθηκαν 18 μήνες φυλάκιση και διευκρίνισε ότι άσκησε έφεση. Αφού παραδέχτηκε ότι του άφηνε ερωτικά σημειώματα, ισχυρίστηκε ότι ακόμα και αν περνούσε από το σπίτι του, καλώς έπραξε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε» στον ΣΚΑΪ, σήμερα το απόγευμα, η Ελένη Παπαδοπούλου ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης από τα σχετικά δημοσιεύματα. Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι της για να τη συλλάβουν, με την ίδια να μην τους ανοίγει, φοβούμενη τις συνέπειες. «Ισχύει ότι ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου, χτυπούσαν πολύ έντονα, φωνάζανε και κάτω από το σπίτι. Ήρθαν και σήμερα το πρωί, χτυπήσαν λίγο και έφυγαν. Καταρχήν δεν ήξερα τι συμβαίνει, εγώ νόμιζα ότι ήρθαν γιατί έσπασε ο περιοριστικός όρος, ο οποίος δεν έσπασε. Δεν ήξερα γιατί δεν είχα λάβει γνώση της δικαστικής απόφασης, δεν είχα χαρτί στα χέρια μου. Εγώ διάβασα αυτά που λέγονται στα δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύματα ταυτίζονται, αυτό ήξερα. Σήμερα πήρα την δικαστική απόφαση στα χέρια μου, εγώ δεν είχα στα χέρια μου τίποτα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εκτίσει τρεις μήνες στη φυλακή. Όπως είπε, περίμενε ότι θα ισχύσει στην περίπτωσή της η αναστολή της ποινής. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Ο πρώτος δικηγόρος δεν την πήρε την απόφαση, την πήρα σήμερα με δεύτερο δικηγόρο, τον άλλαξα. Συνεννοηθήκαμε με τον δικηγόρο να μην πάω στη δίκη, να με εκπροσωπήσει ο δικηγόρος. Εγώ ήξερα για αναστολή, και οι προηγούμενοι δικηγόροι μου είχαν πει για αναστολή, το τρίμηνο δεν το κατάλαβα. Είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι τρεις μήνες, σήμερα άσκησα έφεση γι’ αυτή την απόφαση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα τον δικηγόρο για να καταλάβω αυτό το τρίμηνο. Δεν ανοίγω την πόρτα γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν άνοιξα επειδή θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό είναι σωστό, φοβήθηκα κιόλας εννοείται. Ο δικηγόρος μου είπε ότι μάλλον είναι αυτόφωρο και να μην ανοίξω μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Έχω και τη μητέρα μου στο σπίτι που είναι άρρωστη βαριά. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν όρο» είπε αρχικά για την απόφαση του δικαστηρίου».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Ελένη Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό ανάμεσα σε εκείνη και τον Γιάννη Πλούταρχο και ότι δεν είχαν εκδοθεί ασφαλιστικά μέτρα. Πιο αναλυτικά, είπε: «Από το 2022 δεν υπάρχει κάποιο περιοριστικό. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ασφαλιστικά δεν υπάρχουν, ο τραγουδιστής σταμάτησε τη διαδικασία. Είναι δύο κομμάτια, είναι το πριν το δικαστήριο και το μετά, δεν τον ξαναπλησίασα. Μην με εμπλέκετε με τρίτους, δεν χρειάζεται να πουν άλλοι και χωρίς αποδείξεις. Θα σας πω εγώ τι έκανα και γιατί το έκανα και έπρεπε να σας το είχα πριν μήνες, κακώς τα λέμε τώρα. Γιατί πήγα στην πρεμιέρα; Γιατί είμαι νόμιμη να πάω. Καλά έκανα και πήγαινα στο σπίτι, μιλάω για τον εαυτό μου, και να πέρασα από το σπίτι έκανα πάρα πολύ καλά. Καλά τι συζητάμε τώρα; Δεν το έχετε καταλάβει, το σκεπτικό δεν είναι να αφήσεις σημειώματα και να κάνεις μια αξιόποινη πράξη για την οποία έχεις καταδικαστεί, αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι όπως ήρθαν».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Τον νόμο έκανα, εφάρμοσα τον νόμο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, περνάω από το σπίτι του και από οποιαδήποτε δρόμο, τον οποίο τον πληρώνω κιόλας και κάνω ό, τι θέλω αρκεί να μην ενοχλώ κανέναν. Σας λέω πράγματα σοβαρά, νόμιμα. Τότε συνέβησαν ναι, το 2022. Τα σημειώματα που έχετε βγάλει είναι αλήθεια, είναι τα γράμματά μου, όλα τα σημειώματα κυμαίνονταν στο ίδιο επίπεδο. Αναφερόμουν στον άντρα Γιάννη Πλούταρχο, απλό. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει οικογένεια, δεν εμπλέκομαι εγώ εκεί».

Ολοκληρώνοντας, υποστήριξε ότι για να είναι κάποιος εκδηλωτικός θα πρέπει η άλλη μεριά να έχει δώσει ένα κίνητρο. «Όταν υπάρχει κάτι, γιατί για να απευθυνθείς σε κάποιον κάτι σου έχει δώσει, ένα κίνητρο, κάτι. Αν δεν θες το κόβεις αμέσως. Ε όχι δεν μου είχε δώσει, πήγαινα σαν χαζή χωρίς να έχω απολαβή; Χαζή ήμουν; Πήγαινα μόνη μου; Όταν πας για μια σχέση ερωτική και είσαι ερωτευμένος δεν κάθεσαι να καταγράφεις, γι’ αυτό δεν αποδεικνύονται. Υπήρχε ανταπόκριση ερωτική από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ο δικηγόρος μου τι ρώτησε και τι του είπαν», κατέληξε.