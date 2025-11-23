Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Στην αρχή της σχέσης μας εκείνος κυρίως ήθελε παιδιά»

Η γνωστή Influencer μίλησε για τις δίδυμες κόρες της και τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, αφότου έγιναν γονείς

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Στην αρχή της σχέσης μας εκείνος κυρίως ήθελε παιδιά»
Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου. Η γνωστή Influencer μίλησε για τις δίδυμες κόρες της και τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, αφότου έγιναν γονείς.

«Όλες οι ηλικίες είναι απολαυστικές των παιδιών. Ο πρώτος χρόνος λόγω δύο μωρών ήταν πιο δύσκολος, γιατί έτσι κι αλλιώς η περίοδος της λοχείας και όλος ο πρώτος χρόνος με τα ξυπνήματα, τους θηλασμούς και αυτά είναι κάτι πολύ απαιτητικό σε μια μαμά. Όταν είναι επί δύο, είναι λίγο, ξέρεις… Αλλά, δεν ξέρω, αυτό το ότι είναι μαζί, μετά τον πρώτο χρόνο, άρχισε όλο να το κάνει πιο εύκολο. Και τώρα που είναι 4μισι και μπορείς να συνεννοηθείς και είναι μεταξύ του μωρού αλλά και του παιδιού, είναι ό,τι πιο απολαυστικό σε ηλικία. Κάθε χρόνο θα λέω τα ίδια» ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα για τις δίδυμες κόρες της.

«Θεωρώ ότι αν το ζευγάρι – και στη δική μας περίπτωση – έχει καλές βάσεις και νιώθει δεμένο και είναι ομάδα, όταν έρθουν τα παιδιά, αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει, κάνει κύκλους. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών, είχαμε και οι δύο στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε, ποιος θα κοιμηθεί περισσότερο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Έλεγα, την πρώτη μέρα που γυρίσαμε “Θεέ μου, τι θα κάνω; Πώς θα ζήσουν τα παιδιά”.

Νομίζω ότι δυναμώνει τελικά η σχέση. Γιατί μετά βλέπεις τον σύντροφό σου, όχι μόνο ως σύντροφό σου. Τον βλέπεις και ως πατέρα των παιδιών σου και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, που στην περίπτωση του Σάκη είναι πολύ καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο και δηλαδή, πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ερωτεύομαι ξανά. Παίρνει άλλη μία ιδιότητα που εσύ τη λατρεύεις.

Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γίνει καλός μπαμπάς. Το ένιωθα πάρα πολύ και στην αρχή της σχέσης μας ο Σάκης ήταν κυρίως που ήθελε να κάνουμε παιδιά, γιατί εγώ ήμουνα και πιο μικρή τότε και έλεγα, εντάξει, όχι ακόμα, μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Μετά δυσκολευτήκαμε, μας πήρε πολλά χρόνια, αλλά, ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια και για παιδιά, είναι φανταστικός» εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

